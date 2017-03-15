вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Володимира побилися чоловіки

У центрі Володимира побилися чоловіки
У центрі Володимира-Волинського побилися двоє чоловіків.

Як інформують у поліції, 7 лютого надійшла заява від 21-річного місцевого мешканця міста, пише Володимир медіа.

Хлопець, розповів, що поблизу магазину «ВОПАК», між ним та знайомим йому чоловіком зчинилася словесна перепалка, після чого останній наніс удари йому в обличчя. Внаслідок удару він отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканей голови.

За медичною допомогою не звертався, а ось до поліції заяву написав. Поки що правоохоронці встановлюють особу знайомого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, Володимир, чоловіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
Завдяки енергоефективності українці заощаджують 20-50% витрат за комунальні послуги, – Ігор Лапін
Сьогодні, 13:23
У центрі Володимира побилися чоловіки
Сьогодні, 13:14
Під час пільгового періоду на Волині розмитнили майже 23 тисячі машин
Сьогодні, 13:12
За тепло у січні лучани заплатять більше, ніж зазвичай
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У Володимирі цієї ночі дебоширили У Володимирі цієї ночі дебоширили
15 березень, 2017, 17:08
У Володимирі не знають, як прибрати ворон з місцевого парку У Володимирі не знають, як прибрати ворон з місцевого парку
06 лютий, 18:50
У Володимирі збільшилась вартість проїзду у маршрутках У Володимирі збільшилась вартість проїзду у маршрутках
29 січень, 11:52
Гральні автомати є найбільшою проблемою міста, – мер Володимира-Волинського Гральні автомати є найбільшою проблемою міста, – мер Володимира-Волинського
29 січень, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО
Сьогодні, 14:23
 0
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Сьогодні, 14:20
 0
Валентин Наливайченко закликав об’єднатися для захисту вільних і справедливих виборів*
Сьогодні, 14:02
 0
У центрі Луцька з аварійного балкону падає каміння. ФОТО
Сьогодні, 13:59
 0
На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8