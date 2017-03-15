У центрі Володимира побилися чоловіки
Сьогодні, 13:14
У центрі Володимира-Волинського побилися двоє чоловіків.
Як інформують у поліції, 7 лютого надійшла заява від 21-річного місцевого мешканця міста, пише Володимир медіа.
Хлопець, розповів, що поблизу магазину «ВОПАК», між ним та знайомим йому чоловіком зчинилася словесна перепалка, після чого останній наніс удари йому в обличчя. Внаслідок удару він отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканей голови.
За медичною допомогою не звертався, а ось до поліції заяву написав. Поки що правоохоронці встановлюють особу знайомого.
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Як інформують у поліції, 7 лютого надійшла заява від 21-річного місцевого мешканця міста, пише Володимир медіа.
Хлопець, розповів, що поблизу магазину «ВОПАК», між ним та знайомим йому чоловіком зчинилася словесна перепалка, після чого останній наніс удари йому в обличчя. Внаслідок удару він отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканей голови.
За медичною допомогою не звертався, а ось до поліції заяву написав. Поки що правоохоронці встановлюють особу знайомого.
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