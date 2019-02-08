Завдяки енергоефективності українці заощаджують 20-50% витрат за комунальні послуги, – Ігор Лапін





В Україні з жовтня 2014 року для населення та ОСББ діє, розроблена Держенергоефективності та запроваджена урядом, програма «Тепла оселя», в рамках якої видають «теплі кредити», – пише



За рахунок таких кредитів передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах: 20% суми на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків; 40% суми кредиту для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів. Понад півмільйона українських родин вже скористалися програмою «теплих кредитів».



«Ця програма користується популярністю, бо люди відчувають ефективність. Завдяки «теплим кредитам», українські сім'ї впровадили необхідні енергоефективні заходи, заощаджують у середньому 20-50% та навіть більше на оплаті рахунків за комунальні послуги, створили комфорт і затишок у своїх оселях», – прокоментував народний депутат Ігор Лапін.



Парламентар також пояснив, що програма жодного разу не була профінансована повністю протягом всього року. Її вистачало на 3-6 місяців. Так, в 2016 та в 2017 році урядом було виділено 800 та 900 млн відповідно. У 2018 році фінансування скоротилося до 400 мільйонів. Така ж сума в розмірі 400 мільйонів закладені у держбюджет на 2019 рік.



«Кабінету міністрів України необхідно збільшити фонд, який надається банкам для «теплих кредитів» більше, ніж на 2 млрд грн., оскільки тієї суми, яка вже закладена в бюджет на цей рік, буде недостатньо, аби всі домогосподарства, які потребують енергоефективних заходів для своєї оселі, змогли скористатися кредитом від держави», – повідомив Ігор Лапін.



«Звертаю увагу уряду, щоб вони переглянули бюджет на 2019 рік і знайшли джерело фінансування для збільшення наповнення «теплих кредитів». Аби в подальшому була успішно реалізована програма «теплих кредитів», необхідно врахувати такі чинники, як зростання ціни на газ та підвищення тарифів на опалення, збільшення попиту на «теплі кредити» внаслідок популярності програми та підняття свідомості громадян щодо енергоефективності», – зауважив парламентар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для зменшення навантаження на бюджет кожної української сім’ї, через ринкові ціни на тарифи, випрацьовується два напрямки. Перший із них, це монетизація субсидій – програма, яка запускається цього року з березня. Другий напрямок – енергозаощадження за допомогою «теплих кредитів».В Україні з жовтня 2014 року для населення та ОСББ діє, розроблена Держенергоефективності та запроваджена урядом, програма «Тепла оселя», в рамках якої видають «теплі кредити», – пише ВАР За рахунок таких кредитів передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах: 20% суми на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків; 40% суми кредиту для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів. Понад півмільйона українських родин вже скористалися програмою «теплих кредитів».«Ця програма користується популярністю, бо люди відчувають ефективність. Завдяки «теплим кредитам», українські сім'ї впровадили необхідні енергоефективні заходи, заощаджують у середньому 20-50% та навіть більше на оплаті рахунків за комунальні послуги, створили комфорт і затишок у своїх оселях», – прокоментував народний депутат Ігор Лапін.Парламентар також пояснив, що програма жодного разу не була профінансована повністю протягом всього року. Її вистачало на 3-6 місяців. Так, в 2016 та в 2017 році урядом було виділено 800 та 900 млн відповідно. У 2018 році фінансування скоротилося до 400 мільйонів. Така ж сума в розмірі 400 мільйонів закладені у держбюджет на 2019 рік.«Кабінету міністрів України необхідно збільшити фонд, який надається банкам для «теплих кредитів» більше, ніж на 2 млрд грн., оскільки тієї суми, яка вже закладена в бюджет на цей рік, буде недостатньо, аби всі домогосподарства, які потребують енергоефективних заходів для своєї оселі, змогли скористатися кредитом від держави», – повідомив Ігор Лапін.«Звертаю увагу уряду, щоб вони переглянули бюджет на 2019 рік і знайшли джерело фінансування для збільшення наповнення «теплих кредитів». Аби в подальшому була успішно реалізована програма «теплих кредитів», необхідно врахувати такі чинники, як зростання ціни на газ та підвищення тарифів на опалення, збільшення попиту на «теплі кредити» внаслідок популярності програми та підняття свідомості громадян щодо енергоефективності», – зауважив парламентар.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію