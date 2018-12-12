вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За тепло у січні лучани заплатять більше, ніж зазвичай

За тепло у січні лучани заплатять більше, ніж зазвичай
Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло у січні 2019 року.

Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».

Відтак, комунальне підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у січні 2019 року в розмірі 55,75 грн за кв.м.

До слова, середня фактична температура зовнішнього повітря у січні 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала -3,74ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).

Нагадаємо, що чинний у розрахунковому місяці тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв.м. у місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ми вже за грудень заплатили більше, ніж зазвичай.
Відповісти
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Володимира побилися чоловіки
Сьогодні, 13:14
Під час пільгового періоду на Волині розмитнили майже 23 тисячі машин
Сьогодні, 13:12
За тепло у січні лучани заплатять більше, ніж зазвичай
Сьогодні, 13:00
14-річна школярка померла від ускладнень грипу
Сьогодні, 12:56
Перший раз зустріне день народження без тата: закликають привітати сина загиблого волинського Героя
Сьогодні, 12:41
Схожі новини
Як і куди лучанам скаржитися на холодні батареї: роз’яснення Як і куди лучанам скаржитися на холодні батареї: роз’яснення
12 грудень, 2018, 21:28
У луцькому садочку мерзнуть діти У луцькому садочку мерзнуть діти
06 грудень, 2018, 11:52
Через «льодовиковий період» у луцькій багатоповерхівці хворіють діти. ВІДЕО Через «льодовиковий період» у луцькій багатоповерхівці хворіють діти. ВІДЕО
04 грудень, 2018, 22:00
У Луцьку мешканці багатоповерхівки 3 дні сидять без опалення У Луцьку мешканці багатоповерхівки 3 дні сидять без опалення
23 листопад, 2018, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО
Сьогодні, 14:23
 0
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Сьогодні, 14:20
 0
Валентин Наливайченко закликав об’єднатися для захисту вільних і справедливих виборів*
Сьогодні, 14:02
 0
У центрі Луцька з аварійного балкону падає каміння. ФОТО
Сьогодні, 13:59
 0
На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8