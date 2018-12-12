За тепло у січні лучани заплатять більше, ніж зазвичай





Про це інформує прес-служба



Відтак, комунальне підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у січні 2019 року в розмірі 55,75 грн за кв.м.



До слова, середня фактична температура зовнішнього повітря у січні 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала -3,74ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).



Нагадаємо, що чинний у розрахунковому місяці тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв.м. у місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло у січні 2019 року.Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло» Відтак, комунальне підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у січні 2019 року в розмірі 55,75 грн за кв.м.До слова, середня фактична температура зовнішнього повітря у січні 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала -3,74ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).Нагадаємо, що чинний у розрахунковому місяці тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв.м. у місяць.

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