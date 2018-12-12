За тепло у січні лучани заплатять більше, ніж зазвичай
Сьогодні, 13:00
Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло у січні 2019 року.
Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Відтак, комунальне підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у січні 2019 року в розмірі 55,75 грн за кв.м.
До слова, середня фактична температура зовнішнього повітря у січні 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала -3,74ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).
Нагадаємо, що чинний у розрахунковому місяці тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв.м. у місяць.
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Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Відтак, комунальне підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у січні 2019 року в розмірі 55,75 грн за кв.м.
До слова, середня фактична температура зовнішнього повітря у січні 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала -3,74ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).
Нагадаємо, що чинний у розрахунковому місяці тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв.м. у місяць.
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Коментарі 1
Ми вже за грудень заплатили більше, ніж зазвичай.
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