На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО





Сніг зійшов і вимив чимало ям. Водіям вже урвався терпець. Щодня там хтось міняє колеса. Дорожники обіцяють цю проблему найближчим часом вирішити. Мовляв, ями залатають, - інформує



Трасу з Рівного на Луцьк ремонтує білоруська фірма. Розпочала капремонт шестикілометрового відрізка восени. Одну смугу руху від Карпилівського кільця до Городка майже закінчили. Поки вона перекрита. Натомість друга смуга перетворилась на суцільне бездоріжжя.



Заступник начальника Служби автомобільних доріг у Рівненській області Микола Козачок каже, особисто дав доручення аби ями на цьому відрізку дороги полатали.



"Їдемо перевіряти чи дорожники працюють. Нікого не видно. Газель з двома працівниками облавтодору саме від'їжджає. Інженер з якості доріг каже, ями засипали, але де - показати не може. Питання без відповіді. Свіжозаасфальтованих ям не помітили. Питаємо у водіїв, можливо у них зір кращий", - йдеться у сюжеті.



Хоча Микола Козачок пообіцяв здійснити за три дні ямковий ремонт на даній дорозі. Загалом у служби автомобільних доріг області величезні плани щодо дороги Рівне - Луцьк.



А саме заміна асфальту, облаштування освітлення, світлофорів, зупинок та багато іншого. Загалом відновлення всієї ділянки, за проектом, коштуватиме трохи більше 300 мільйонів гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Рівне-Луцьк, а саме на відрізку дороги від Карпилівки до Городка - суцільне бездоріжжя.Сніг зійшов і вимив чимало ям. Водіям вже урвався терпець. Щодня там хтось міняє колеса. Дорожники обіцяють цю проблему найближчим часом вирішити. Мовляв, ями залатають, - інформує Рівне 1 Трасу з Рівного на Луцьк ремонтує білоруська фірма. Розпочала капремонт шестикілометрового відрізка восени. Одну смугу руху від Карпилівського кільця до Городка майже закінчили. Поки вона перекрита. Натомість друга смуга перетворилась на суцільне бездоріжжя.Заступник начальника Служби автомобільних доріг у Рівненській областікаже, особисто дав доручення аби ями на цьому відрізку дороги полатали."Їдемо перевіряти чи дорожники працюють. Нікого не видно. Газель з двома працівниками облавтодору саме від'їжджає. Інженер з якості доріг каже, ями засипали, але де - показати не може. Питання без відповіді. Свіжозаасфальтованих ям не помітили. Питаємо у водіїв, можливо у них зір кращий", - йдеться у сюжеті.Хоча Микола Козачок пообіцяв здійснити за три дні ямковий ремонт на даній дорозі. Загалом у служби автомобільних доріг області величезні плани щодо дороги Рівне - Луцьк.А саме заміна асфальту, облаштування освітлення, світлофорів, зупинок та багато іншого. Загалом відновлення всієї ділянки, за проектом, коштуватиме трохи більше 300 мільйонів гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію