Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО

Уже два роки ПраТ «СКФ Україна» практикує волинських студентів у рамках німецько-українського проекту «Партнерство у сфері професійно-технічної освіти в Україні».Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДАу Facebook.Під час проекту відбулося чимало вагомих заходів і зі сторони навчальних закладів, і зі сторони представників бізнесу, що дало можливість створити нову та потужну модель співпраці. Де і в яких умовах волинські студенти навчаються за дуальною системою професійно-технічної освіти бачив й голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.Він у супроводі генерального директора ПраТ «СКФ Україна»оглянув підприємство сьогодні, 8 лютого 2019 року.Так, під час екскурсії підрозділами корпорації Володимир Цибульський відзначив, що без поєднання теоретичних знань та практики на виробництві не можна виховати кваліфікованого спеціаліста:"Ми намагаємося рухатися саме таким шляхом – навчати та практикувати. Останніх два роки ми втілюємо спільний проект з Баварською школою економіки, яка займається організацією дуальної освіти в Німеччині. І ми переконалися, що це дуже ефективна практика. Наразі ми завершили навчання й підготовку однієї групи, а 6 лютого вже набрали іншу, і через два роки чекаємо висококласних спеціалістів".Під час огляду підприємства стало відомо, що «СКФ Україна» є єдиним в Україні виробником роликових конічних підшипників та компонентів до них. На сьогодні підприємство постачає підшипники в країни СНД та Європи, а також в країни Азії та Америки. Окрім того голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко відзначив, що це підприємство є бюджетоутворюючим та соціально-відповідальним."Раніше великі промислові заводи, особливо машинобудівні, мали при собі професійно-технічні училища, де виховували для себе кадри. А зараз ми повинні рухатися іншим шляхом. По-перше, ми не можемо добре навчати на апаратах 20-30 років. Такого вже ніде нема. От Європа нам пропонує нові технології в рамках цього проекту, що дуже позитивно впливатиме на рівень компетенції майбутніх робітників. І це правильно, бо українці повинні розбудовувати свою державу, а не виконувати чорнову роботу на заробітках. Нам потрібні власні високопрофесійні руки", – наголосив Савченко.Окрім того, очільник області відзначив, що він підтримує оновлення навчальної бази за рахунок Європи. А після прийняття Верховною Радою стратегічного курсу України до ЄС та НАТО вдасться зробити ще більше позитивних кроків у напрямку дуальної освіти.Варто зауважити, що нині одне з основних завдань Уряду – забезпечити функціонування до 50% професійно-технічної освіти за дуальною системою. А основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.