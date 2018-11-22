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Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО

Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Уже два роки ПраТ «СКФ Україна» практикує волинських студентів у рамках німецько-українського проекту «Партнерство у сфері професійно-технічної освіти в Україні».

Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександр Савченка у Facebook.

Під час проекту відбулося чимало вагомих заходів і зі сторони навчальних закладів, і зі сторони представників бізнесу, що дало можливість створити нову та потужну модель співпраці. Де і в яких умовах волинські студенти навчаються за дуальною системою професійно-технічної освіти бачив й голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Він у супроводі генерального директора ПраТ «СКФ Україна» Володимира Цибульського оглянув підприємство сьогодні, 8 лютого 2019 року.

Так, під час екскурсії підрозділами корпорації Володимир Цибульський відзначив, що без поєднання теоретичних знань та практики на виробництві не можна виховати кваліфікованого спеціаліста:

"Ми намагаємося рухатися саме таким шляхом – навчати та практикувати. Останніх два роки ми втілюємо спільний проект з Баварською школою економіки, яка займається організацією дуальної освіти в Німеччині. І ми переконалися, що це дуже ефективна практика. Наразі ми завершили навчання й підготовку однієї групи, а 6 лютого вже набрали іншу, і через два роки чекаємо висококласних спеціалістів".

Під час огляду підприємства стало відомо, що «СКФ Україна» є єдиним в Україні виробником роликових конічних підшипників та компонентів до них. На сьогодні підприємство постачає підшипники в країни СНД та Європи, а також в країни Азії та Америки. Окрім того голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко відзначив, що це підприємство є бюджетоутворюючим та соціально-відповідальним.

"Раніше великі промислові заводи, особливо машинобудівні, мали при собі професійно-технічні училища, де виховували для себе кадри. А зараз ми повинні рухатися іншим шляхом. По-перше, ми не можемо добре навчати на апаратах 20-30 років. Такого вже ніде нема. От Європа нам пропонує нові технології в рамках цього проекту, що дуже позитивно впливатиме на рівень компетенції майбутніх робітників. І це правильно, бо українці повинні розбудовувати свою державу, а не виконувати чорнову роботу на заробітках. Нам потрібні власні високопрофесійні руки", – наголосив Савченко.

Окрім того, очільник області відзначив, що він підтримує оновлення навчальної бази за рахунок Європи. А після прийняття Верховною Радою стратегічного курсу України до ЄС та НАТО вдасться зробити ще більше позитивних кроків у напрямку дуальної освіти.

Варто зауважити, що нині одне з основних завдань Уряду – забезпечити функціонування до 50% професійно-технічної освіти за дуальною системою. А основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО
Савченку показали, як на великому заводі практикуються волинські студенти. ФОТО

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Теги: Савченко, дуальна освіта, завод
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