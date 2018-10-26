Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО





Про це в соцмережах повідомив очевидець Олександр Калишук.



Подія сталася пообіді 8 лютого.



За інформацією, пожежу загасили спільними силами небайдужі. Як повідомляється, постраждалих в інциденті немає.



"По пр. Соборності (біля Храму Всіх Святих Землі Волинської) загорівся легковий автомобіль. Спільними зусиллями небайдужих людей, пожежу загасили, однак вогонь встиг знищити моторний відсік. Постраждалих немає", - зазначив Олександр.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності на дорозі загорілася автівка.Про це в соцмережах повідомив очевидецьПодія сталася пообіді 8 лютого.За інформацією, пожежу загасили спільними силами небайдужі. Як повідомляється, постраждалих в інциденті немає."По пр. Соборності (біля Храму Всіх Святих Землі Волинської) загорівся легковий автомобіль. Спільними зусиллями небайдужих людей, пожежу загасили, однак вогонь встиг знищити моторний відсік. Постраждалих немає", - зазначив Олександр.

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