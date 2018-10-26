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Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО

Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Соборності на дорозі загорілася автівка.

Про це в соцмережах повідомив очевидець Олександр Калишук.

Подія сталася пообіді 8 лютого.

За інформацією, пожежу загасили спільними силами небайдужі. Як повідомляється, постраждалих в інциденті немає.

"По пр. Соборності (біля Храму Всіх Святих Землі Волинської) загорівся легковий автомобіль. Спільними зусиллями небайдужих людей, пожежу загасили, однак вогонь встиг знищити моторний відсік. Постраждалих немає", - зазначив Олександр.



Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО

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Теги: авто, пожежа, Луцьк
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