Мати з донькою ошукали українців на 2 мільйони, продаючи несправжні путівки





Про це



"Повідомлено про підозру двом зловмисницям, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 млн грн", - повідомили у прокуратурі.



Зловмисницям, які виявились матір’ю та дочкою, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій (ст. 190 КК України).



Зазначається, що з серпня 2018 року до правоохоронних органів столиці звернулося 37 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, однак послуги так і не отримали. Як виявилось, аби отримати гроші від охочих відпочити "на морях", зловмисниці заздалегідь винайняли офісне приміщення у ТЦ "Алладін" в місті Києві та облаштували його під туристичне агентство.



За даними прокуратури, клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів.



"Надалі під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з потерпілими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак у подальшому будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали", - розповіли у прокуратурі.



Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві викрили двох зловмисниць, які на продажі "липових" туристичних путівок, ошукавши людей, нажилися на 2 мільйони гривень.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури столиці"Повідомлено про підозру двом зловмисницям, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 млн грн", - повідомили у прокуратурі.Зловмисницям, які виявились матір’ю та дочкою, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій (ст. 190 КК України).Зазначається, що з серпня 2018 року до правоохоронних органів столиці звернулося 37 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, однак послуги так і не отримали. Як виявилось, аби отримати гроші від охочих відпочити "на морях", зловмисниці заздалегідь винайняли офісне приміщення у ТЦ "Алладін" в місті Києві та облаштували його під туристичне агентство.За даними прокуратури, клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів."Надалі під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з потерпілими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак у подальшому будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали", - розповіли у прокуратурі.Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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