«Свій» Кривий Вал і вулиця першого космонавта: у Ковелі говорили про перейменування





Відбулося засідання топонімічної комісії, на якому обговорювалось питання щодо присвоєння назв новим вулицям у кварталі житлової забудови в районі вулиці Зерова (ліворуч від Брестської, між двома переїздами), - пише



Одній з них рекомендують дати ім’я Василя Стефаника - відомого українського письменника, поета, політика.



Була підтримана пропозиція щодо вулиці Ковальської.



Директор історичного музею Маргарита Матвійчук зазначила, що Ковель був містом ковалів. А у цьому мікрорайоні до сорокових років минулого століття, як йдеться у спогадах одного з мешканців Івана Слабушевського (1928 р.н.) і працювали майстри. Він, зокрема, розповідав: “На вулиці Брестській між двома переїздами було велике Вербське болото. Біля другого переїзду стояла кузня Івана Самчинського”.



А ще одна - йменуватиметься Кривий Вал. Її назва відображає рельєф території. Спроектована вона на існуючому валу, який має хвилеподібну форму.



Вирішили увіковічнити пам’ять першого космонавта України Леоніда Каденюка і присвоїти його ім’я паралельній вулиці та трьом провулкам, які відходять від неї.



Остаточне рішення щодо назв ухвалюватимуть депутати міської ради. Рішення топонімічної комісії носить рекомендаційний характер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі топонімічна комісія визначилась із назвами для нових вулиць.Відбулося засідання топонімічної комісії, на якому обговорювалось питання щодо присвоєння назв новим вулицям у кварталі житлової забудови в районі вулиці Зерова (ліворуч від Брестської, між двома переїздами), - пише Про Ковель Одній з них рекомендують дати ім’я Василя Стефаника - відомого українського письменника, поета, політика.Була підтримана пропозиція щодо вулиці Ковальської.Директор історичного музеюзазначила, що Ковель був містом ковалів. А у цьому мікрорайоні до сорокових років минулого століття, як йдеться у спогадах одного з мешканців Івана Слабушевського (1928 р.н.) і працювали майстри. Він, зокрема, розповідав: “На вулиці Брестській між двома переїздами було велике Вербське болото. Біля другого переїзду стояла кузня Івана Самчинського”.А ще одна - йменуватиметься Кривий Вал. Її назва відображає рельєф території. Спроектована вона на існуючому валу, який має хвилеподібну форму.Вирішили увіковічнити пам’ять першого космонавта України Леоніда Каденюка і присвоїти його ім’я паралельній вулиці та трьом провулкам, які відходять від неї.Остаточне рішення щодо назв ухвалюватимуть депутати міської ради. Рішення топонімічної комісії носить рекомендаційний характер.

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