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«Свій» Кривий Вал і вулиця першого космонавта: у Ковелі говорили про перейменування

«Свій» Кривий Вал і вулиця першого космонавта: у Ковелі говорили про перейменування
У Ковелі топонімічна комісія визначилась із назвами для нових вулиць.

Відбулося засідання топонімічної комісії, на якому обговорювалось питання щодо присвоєння назв новим вулицям у кварталі житлової забудови в районі вулиці Зерова (ліворуч від Брестської, між двома переїздами), - пише Про Ковель.

Одній з них рекомендують дати ім’я Василя Стефаника - відомого українського письменника, поета, політика.

Була підтримана пропозиція щодо вулиці Ковальської.

Директор історичного музею Маргарита Матвійчук зазначила, що Ковель був містом ковалів. А у цьому мікрорайоні до сорокових років минулого століття, як йдеться у спогадах одного з мешканців Івана Слабушевського (1928 р.н.) і працювали майстри. Він, зокрема, розповідав: “На вулиці Брестській між двома переїздами було велике Вербське болото. Біля другого переїзду стояла кузня Івана Самчинського”.

А ще одна - йменуватиметься Кривий Вал. Її назва відображає рельєф території. Спроектована вона на існуючому валу, який має хвилеподібну форму.

Вирішили увіковічнити пам’ять першого космонавта України Леоніда Каденюка і присвоїти його ім’я паралельній вулиці та трьом провулкам, які відходять від неї.

Остаточне рішення щодо назв ухвалюватимуть депутати міської ради. Рішення топонімічної комісії носить рекомендаційний характер.

«Свій» Кривий Вал і вулиця першого космонавта: у Ковелі говорили про перейменування

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Теги: вулиці, Ковель, перейменування
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