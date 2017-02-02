У селі на Волині підлітки займаються спортом у занедбаній хатині-розвалюсі. ФОТО





Про це у facebook повідомив депутат Волиньради Микола Бущук, - інформує



За його словами, спортзал облаштували десятеро місцевих дітей. У старий будинок вони принесли спортивний інвентар. Як розповіла у коментарях місцева мешканка Світлана Савчук, підлітки ходили на заробітки, аби зібрати гроші на інвентар.



Секретар Любешівської селищної ради Володимир Сергійчук повідомив, що у селі вже знайшли приміщення для нового тренажерного залу. Будівля розміщена у центрі села.



«Засклили вікна, зараз зробим поточний ремонт. Відремонтуємо пічне опалення. Є домовленість з вчителем фізкультури, що він буде займатись з дітьми. А Миколу Бущука попросили, щоб на перших порах допоміг діткам з інвентарем», – написав Сергійчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бірки Любешівського району підлітки зробили тренажерний зал у старій хатині.Про це у facebook повідомив депутат Волиньради, - інформує Перший За його словами, спортзал облаштували десятеро місцевих дітей. У старий будинок вони принесли спортивний інвентар. Як розповіла у коментарях місцева мешканка, підлітки ходили на заробітки, аби зібрати гроші на інвентар.Секретар Любешівської селищної радиповідомив, що у селі вже знайшли приміщення для нового тренажерного залу. Будівля розміщена у центрі села.«Засклили вікна, зараз зробим поточний ремонт. Відремонтуємо пічне опалення. Є домовленість з вчителем фізкультури, що він буде займатись з дітьми. А Миколу Бущука попросили, щоб на перших порах допоміг діткам з інвентарем», – написав Сергійчук.

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