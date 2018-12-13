Яку погоду обіцяють синоптики на наступний тиждень

Погода в Україні наступного тижня погіршиться. Прийдуть дощі, мокрий сніг і штормовий вітер.Про це написала синоптикв Facebook.Вихідними погода в Україні буде без особливих змін. Вночі - мороз, -2-7, місцями -7-12 градусів, вдень або близько нуля, або 0+3 градуси.На Півдні чи Заході - тепліше, вночі 0-4 морозу, вдень +3+7 градусів."Смуга підвищеного атмосферного тиску блокує і блокуватиме будь-які суттєві опади в Україні, лише аж турецький циклон закине трохи хмарності й опадів на крайній наш південь, на Крим, Приазов`я, на південні райони Херсонщини та Миколаївщини. Мороз посилить ожеледицю", - йдеться у дописі.У вівторок, 12 лютого набіжать сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вітер посилиться до штормових значень.