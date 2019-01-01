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Безсумнівний успіх: на Донбасі за п'ять днів знищили чотири машини бойовиків

Безсумнівний успіх: на Донбасі за п'ять днів знищили чотири машини бойовиків
10 гірсько-штурмова бригада за п'ять днів у період з 30 січня по 4 лютого знищила чотири одиниці техніки російсько-окупаційних військ.

Про це пише у Facebook офіцер бригади Гліб Бабіч.

"На військовому сленгу це називається "заПТУРили".Чотири постріли, чотири ракети - чотири влучення.
30.01 - КАМАЗ з бойовиками;
31.01 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
03.02 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
04.02 - КРАЗ з бойовиками", - йдеться у дописі.

Всі випадки сталися під час спроби зближення ворожих сил з українськими позиціями, і спробі атакувати.

"..Це демонстрація сили Армії. Це демонстрація ступеня вишколу і готовності Армії. Це характерний приклад того, як армія воює, і реагує на дії противника. Це яскрава картина того, як виглядає зараз війна з агресором. Яка не закінчилася від слова "зовсім".
Нарешті, це підтвердження якості та мощі зброї, розробленої і виробленої в Україні. Всі ці події висвітлені по офіційних каналах.
Це не піар. Це не можна зімітувати або інсценувати.
Це не можна купити і сфальсифікувати. До того ж, це безсумнівний успіх. Це, нехай позиційна, але явна і впевнена перемога...", - пише автор.

За його словами, він просто показав на прикладі своєї 10-ої бригади те, що дійсно відбувається.

"У низці подібних подій на фронті і в країні. Просто їх треба бачити. Щоб не жити в темному просторі, з добровільно вимкненим світлом", - резюмує Гліб Бабіч

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Теги: 10 гірсько-штурмова бригада, армія, знищення
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