Безсумнівний успіх: на Донбасі за п'ять днів знищили чотири машини бойовиків





Про це пише у Гліб Бабіч.



"На військовому сленгу це називається "заПТУРили".Чотири постріли, чотири ракети - чотири влучення.

30.01 - КАМАЗ з бойовиками;

31.01 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;

03.02 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;

04.02 - КРАЗ з бойовиками", - йдеться у дописі.



Всі випадки сталися під час спроби зближення ворожих сил з українськими позиціями, і спробі атакувати.



"..Це демонстрація сили Армії. Це демонстрація ступеня вишколу і готовності Армії. Це характерний приклад того, як армія воює, і реагує на дії противника. Це яскрава картина того, як виглядає зараз війна з агресором. Яка не закінчилася від слова "зовсім".

Нарешті, це підтвердження якості та мощі зброї, розробленої і виробленої в Україні. Всі ці події висвітлені по офіційних каналах.

Це не піар. Це не можна зімітувати або інсценувати.

Це не можна купити і сфальсифікувати. До того ж, це безсумнівний успіх. Це, нехай позиційна, але явна і впевнена перемога...", - пише автор.



За його словами, він просто показав на прикладі своєї 10-ої бригади те, що дійсно відбувається.



"У низці подібних подій на фронті і в країні. Просто їх треба бачити. Щоб не жити в темному просторі, з добровільно вимкненим світлом", - резюмує Гліб Бабіч

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 гірсько-штурмова бригада за п'ять днів у період з 30 січня по 4 лютого знищила чотири одиниці техніки російсько-окупаційних військ.Про це пише у Facebook офіцер бригади"На військовому сленгу це називається "заПТУРили".Чотири постріли, чотири ракети - чотири влучення.30.01 - КАМАЗ з бойовиками;31.01 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;03.02 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;04.02 - КРАЗ з бойовиками", - йдеться у дописі.Всі випадки сталися під час спроби зближення ворожих сил з українськими позиціями, і спробі атакувати."..Це демонстрація сили Армії. Це демонстрація ступеня вишколу і готовності Армії. Це характерний приклад того, як армія воює, і реагує на дії противника. Це яскрава картина того, як виглядає зараз війна з агресором. Яка не закінчилася від слова "зовсім".Нарешті, це підтвердження якості та мощі зброї, розробленої і виробленої в Україні. Всі ці події висвітлені по офіційних каналах.Це не піар. Це не можна зімітувати або інсценувати.Це не можна купити і сфальсифікувати. До того ж, це безсумнівний успіх. Це, нехай позиційна, але явна і впевнена перемога...", - пише автор.За його словами, він просто показав на прикладі своєї 10-ої бригади те, що дійсно відбувається."У низці подібних подій на фронті і в країні. Просто їх треба бачити. Щоб не жити в темному просторі, з добровільно вимкненим світлом", - резюмує Гліб Бабіч

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