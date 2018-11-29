Бізнесмен та меценат Віктор Корсак поділився з лучанами секретами бізнесу. ФОТО

Віктором Корсаком.



Дійство, що зібрало більше сотні охочих, відбулося 7 лютого. Зустріч із відомим волинянином відбулася в рамках культурно-освітнього проекту Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є депутат Луцькради Андрій Покровський. Варто зауважити, що це була вже 10-та зустріч у рамках проекту, пише



Так, під час відкритої розмови луцький бізнесмен та меценат розповів, як розбудувати мультибрендову корпорацію, відповів на цікаві запитання від модератора заходу Галини Падалко та поспілкувався із лучанами, які просили розповісти власні корисні поради та багато іншого.



Віктор Корсак показав презентацію, де розповів, як варто вести бізнес, на що звертати увагу, з ким краще започатковувати справу та які ризики можуть існувати. Ділився своїм досвідом керування мережею супермаркетів «Наш край», SPAR, розважальним центром «Адреналін-Сіті» та ін.



Згодом стартував блок запитань від модератора, яка запитувала про те, з чого розпочалася велика діяльність Віктора Корсака, які цінності йому заклали у сім’ї, чи достатньо часу він приділяв дітям, чому не пішов працювати у медицину (адже міг би бути хірургом) та багато інших не менш цікавих.



Як розповів луцький бізнесмен, у дитинстві він був «як усі», однак сім’я виховала в ньому працелюбність, порядність та чесність.



«Я можу безкінечно довго працювати», – зізнався Віктор Корсак.



До того ж він розповів, як почав заробляти перші гроші. З його слів, колись у Камінь-Каширську пройшла велика буря і весь ліс вивезли, а десь через 2 роки лишилися дрова просто. Тож їх віддавали за безцінь щоб просто не було шкідників. Тож він із родиною взявся продавати ці дрова.



«Дуже багато цих дров завезли на «Світоч», а там взяли цукерки. Купували дрова за 3 гривні, а продавали за 60», – розповів Корсак.



Окрім цього на зустрічі луцький бізнесмен дивував присутніх іншими не менш цікавими історіями. От до прикладу через те, що він прочитав чимало книг про бізнес і згодом це йому стало нецікаво, він прийшов до батька (Івана Корсака – К.) ввечері і сказав: «Може дисертацію написати?». Наступного дня батько вже повів його знайомити із науковим керівником.



Опісля розповідей із життя, лучани охоче ставили й власні запитання, на які отримували цікаві та мотиваційні відповідь. Так, за найкраще запитання лучанка отримала книгу з рук Віктора Корсака.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход розповів, що «Школа свідомого громадянина» – це один із ключових проектів команди.



«У рамках цього проекту ми намагаємося змінювати свідомість молодих і більш зрілих людей з споживацької та патерналістської на більш відповідальну по відношенню до громади, держави та суспільства загалом. Це вже був 10-й ювілейний захід в рамах нашої «Школи…» і нам приємно, що з кожним разом ми збираємо все більше і більше свідомих лучан. Ми експериментуємо з форматами та локаціями і це вносить певну новизну в наші заходи.



Впевнений, що «Школа свідомого громадянина» буде стійким проектом та однією з візитівок Луцька», – розповів Михайло Наход.



Своєю чергою співкоординатор проекту Христина Назар додала, що ця зустріч була особливою.



«Все тому, що це вже 10-та зустріч і вона відбувається за межами розважального центру «Промінь». Наш спікер запропонував цю локацію як місце для проведення заходу, адже він вклав сюди своє серце, душу і чимало фінансів, тому, зрозуміло, хоче це місце популяризувати.



Наша команда і безпосередньо Андрій Покровський побували в цьому музеї і вийшли вражені. Ми щасливі, що є такі люди як Віктор Корсак – людина, яка не лише вкладає гроші в бізнес, а й вкладає в мистецтво, хвилюється, аби люди розвивалися духовно. Ми впевнені, що далі буде ще цікавіше, масштабніше і краще», – зауважила Христина Назар.



Опісля заходу враженнями від відкритої розмови поділилася також модератор Галина Падалко.



«Зустріч тривала майже 2 години і я, час від часу звертаючи увагу на глядачів, бачила їх нестримну цікавість. Вони уважно слухали і невелику вступну лекцію Віктора Корсака, і публічне інтерв’ю, і потім ставили цікавезні запитання. Мало кого я ловила поглядом на «завтикуванні» у телефоні.



Віктор Корсак – бездонний колодязь знань, його можна слухати та наповнюватися новою інформацією вічно. Це так круто, що він виділив час на зустріч, та більше того, щоб підготуватися до неї. Слухаючи його, здавалося, що захистити докторську дисертацію та відкрити десяток різних бізнесів – це як з’їздити в Польщу на вікенд. Але, глибоко проаналізувавши розмову, все ж розумієш, що це – десятиліття системної праці, безсонних ночей та самомотивації», – розповіла Галина Падалко.



Наприкінці заходу модератор зауважила, що наступна «Школа свідомого громадянина», спікером якої стане депутат Луцької міської ради, бізнесмен та меценат Андрій Покровський, відбудеться 26 лютого у розважальному центрі «Промінь».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Музеї сучасного українського мистецтва відбулась відкрита зустріч із бізнесменомДійство, що зібрало більше сотні охочих, відбулося 7 лютого. Зустріч із відомим волинянином відбулася в рамках культурно-освітнього проекту Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є депутат Луцькради. Варто зауважити, що це була вже 10-та зустріч у рамках проекту, пише Конкурент Так, під час відкритої розмови луцький бізнесмен та меценат розповів, як розбудувати мультибрендову корпорацію, відповів на цікаві запитання від модератора заходута поспілкувався із лучанами, які просили розповісти власні корисні поради та багато іншого.Віктор Корсак показав презентацію, де розповів, як варто вести бізнес, на що звертати увагу, з ким краще започатковувати справу та які ризики можуть існувати. Ділився своїм досвідом керування мережею супермаркетів «Наш край», SPAR, розважальним центром «Адреналін-Сіті» та ін.Згодом стартував блок запитань від модератора, яка запитувала про те, з чого розпочалася велика діяльність Віктора Корсака, які цінності йому заклали у сім’ї, чи достатньо часу він приділяв дітям, чому не пішов працювати у медицину (адже міг би бути хірургом) та багато інших не менш цікавих.Як розповів луцький бізнесмен, у дитинстві він був «як усі», однак сім’я виховала в ньому працелюбність, порядність та чесність.«Я можу безкінечно довго працювати», – зізнався Віктор Корсак.До того ж він розповів, як почав заробляти перші гроші. З його слів, колись у Камінь-Каширську пройшла велика буря і весь ліс вивезли, а десь через 2 роки лишилися дрова просто. Тож їх віддавали за безцінь щоб просто не було шкідників. Тож він із родиною взявся продавати ці дрова.«Дуже багато цих дров завезли на «Світоч», а там взяли цукерки. Купували дрова за 3 гривні, а продавали за 60», – розповів Корсак.Окрім цього на зустрічі луцький бізнесмен дивував присутніх іншими не менш цікавими історіями. От до прикладу через те, що він прочитав чимало книг про бізнес і згодом це йому стало нецікаво, він прийшов до батька (– К.) ввечері і сказав: «Може дисертацію написати?». Наступного дня батько вже повів його знайомити із науковим керівником.Опісля розповідей із життя, лучани охоче ставили й власні запитання, на які отримували цікаві та мотиваційні відповідь. Так, за найкраще запитання лучанка отримала книгу з рук Віктора Корсака.Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»розповів, що «Школа свідомого громадянина» – це один із ключових проектів команди.«У рамках цього проекту ми намагаємося змінювати свідомість молодих і більш зрілих людей з споживацької та патерналістської на більш відповідальну по відношенню до громади, держави та суспільства загалом. Це вже був 10-й ювілейний захід в рамах нашої «Школи…» і нам приємно, що з кожним разом ми збираємо все більше і більше свідомих лучан. Ми експериментуємо з форматами та локаціями і це вносить певну новизну в наші заходи.Впевнений, що «Школа свідомого громадянина» буде стійким проектом та однією з візитівок Луцька», – розповів Михайло Наход.Своєю чергою співкоординатор проектудодала, що ця зустріч була особливою.«Все тому, що це вже 10-та зустріч і вона відбувається за межами розважального центру «Промінь». Наш спікер запропонував цю локацію як місце для проведення заходу, адже він вклав сюди своє серце, душу і чимало фінансів, тому, зрозуміло, хоче це місце популяризувати.Наша команда і безпосередньо Андрій Покровський побували в цьому музеї і вийшли вражені. Ми щасливі, що є такі люди як Віктор Корсак – людина, яка не лише вкладає гроші в бізнес, а й вкладає в мистецтво, хвилюється, аби люди розвивалися духовно. Ми впевнені, що далі буде ще цікавіше, масштабніше і краще», – зауважила Христина Назар.Опісля заходу враженнями від відкритої розмови поділилася також модератор Галина Падалко.«Зустріч тривала майже 2 години і я, час від часу звертаючи увагу на глядачів, бачила їх нестримну цікавість. Вони уважно слухали і невелику вступну лекцію Віктора Корсака, і публічне інтерв’ю, і потім ставили цікавезні запитання. Мало кого я ловила поглядом на «завтикуванні» у телефоні.Віктор Корсак – бездонний колодязь знань, його можна слухати та наповнюватися новою інформацією вічно. Це так круто, що він виділив час на зустріч, та більше того, щоб підготуватися до неї. Слухаючи його, здавалося, що захистити докторську дисертацію та відкрити десяток різних бізнесів – це як з’їздити в Польщу на вікенд. Але, глибоко проаналізувавши розмову, все ж розумієш, що це – десятиліття системної праці, безсонних ночей та самомотивації», – розповіла Галина Падалко.Наприкінці заходу модератор зауважила, що наступна «Школа свідомого громадянина», спікером якої стане депутат Луцької міської ради, бізнесмен та меценат, відбудеться 26 лютого у розважальному центрі «Промінь».

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