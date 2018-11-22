Наїхав навантажувач: на волинському підприємстві чоловікові розтрощило ногу





Як стало відомо з достовірних джерел, внаслідок наїзду навантажувача чоловік травмував ногу. У нього – перелом гомілки з вивертом і роздроблена стопа, – пише



Інцидент трапився 4 лютого.



Деталі цієї трагедії повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому Дмитро Трофимчук.



Цей факт підтвердила і поліція.



Зокрема, виконувач обов’язків начальника Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук зауважив, що по цьому випадку заведено кримінальне провадження. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.



«Наразі ми розслідуємо цей випадок. Зокрема, з’ясовуємо чи працівник травмувався з чиєїсь вини чи з власної необережності. І чи була порушена техніка безпеки», – зазначив Сергій Галащук.



Зараз травмований працівник «Кроноспану» перебуває у Нововолинській центральній міській лікарні. Там подробиці стану його здоров’я розголошувати відмовилися.



Нагадаємо, це вже другий нещасний випадок на ТзОВ «Кроноспан УА» з початку року. Тоді під час роботи працівник підприємства також потрапив під конвеєрну стрічку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на підприємстві ТзОВ «Кроноспан УА» травмувався чоловік.Як стало відомо з достовірних джерел, внаслідок наїзду навантажувача чоловік травмував ногу. У нього – перелом гомілки з вивертом і роздроблена стопа, – пише Нововолинськ.com.ua Інцидент трапився 4 лютого.Деталі цієї трагедії повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкомуЦей факт підтвердила і поліція.Зокрема, виконувач обов’язків начальника Нововолинського відділення поліціїзауважив, що по цьому випадку заведено кримінальне провадження. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.«Наразі ми розслідуємо цей випадок. Зокрема, з’ясовуємо чи працівник травмувався з чиєїсь вини чи з власної необережності. І чи була порушена техніка безпеки», – зазначив Сергій Галащук.Зараз травмований працівник «Кроноспану» перебуває у Нововолинській центральній міській лікарні. Там подробиці стану його здоров’я розголошувати відмовилися.Нагадаємо, це вже другий нещасний випадок на ТзОВ «Кроноспан УА» з початку року. Тоді під час роботи працівник підприємства також потрапив під конвеєрну стрічку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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