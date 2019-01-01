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У Луцьку батьки б'ють на сполох через відсутність медсестер у школах

У Луцьку батьки б'ють на сполох через відсутність медсестер у школах
У восьми школах Луцька нині відсутні медичні працівники, які постійно перебувають у навчальних закладах. Директор навчальних закладів кажуть, що вони не можуть вплинути на ситуацію та кивають на чиновників від медицини, а ті — на бюджет та нестачу коштів.

Про цю проблему в листі, який 6 лютого надійшов на пошту «Район.Луцьк», розповіли мами учнів школи №10.

За їхньою інформацією, у навчальному закладі приблизно 3 місяців немає шкільної медсестри.

«І це на фоні незрозумілої ситуації з кором, який то оголошують спалахом, але як почитаєш скільки людей захворіло, то більше схоже на епідемію. Хто буде стежити за здоров'ям наших дітей? Хто відповідатиме, якщо дитина на перерві травмується і вчасно не отримає допомогу? Директор? Начальник управління освіти?» — запитують мами.

Водночас, за їхнім твердженнями, схожа ситуація і в школах №№ 11 та 15, де близько трьох місяців шукають медичного працівника.

«Дуже прикро, що в деяких школах директори дійсно турбуються про дітей і колектив. От в 9-ій школі влаштували навіть, як писала преса, тотальну вакцинацію. А що роблять директори наших шкіл? Куди дивляться Олег Михальчук (директор 10-ї школи, - ред.), Наталія Гаць (директор 11-ї школи, - ред.) та Олег Гребенюк (директор 15-ї)? Хто відповість за відсутність медсестер у наших школах: директори, чиновники?» — йдеться в листі.

ЩО КАЖУТЬ ПРО ПРОБЛЕМУ ПОСАДОВЦІ

Директор школи №15 Олег Гребенюк підтвердив, що така проблема існує і не лише в підпорядкованому йому навчальному закладі. Та запевнив: її вирішення не в компетенції директора. Мовляв, медсестер направляють у школи з комунального закладу «Луцька міська дитяча поліклініка».

«На превеликий жаль, я не можу їх призначати... Я дуже стурбований цією ситуацією... Ми чекаємо поки нам пришлють працівника», — додав він.
Олег Гребенюк
Олег Гребенюк


Екс-директор школи №24 Юлія Гринчук вважає, що така ситуація є ненормальною. Мовляв, раніше навіть якщо медсестра не могла з'явитися на роботі, то їй відправляли заміну.

«Це ненормально...», — зауважила вона.
Юлія Гринчук
Юлія Гринчук

Головний лікар комунального закладу «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Ліщинська розповіла, що медичних працівників немає у восьми школах міста. А пов'язано це з відсутністю коштів у бюджеті.

«Щомісяця звільняється 4-5 медичних працівників середньої ланки. Люди шукають більшої заробітної плати і йдуть», — мовила вона та додала, що вирішення проблеми залежить від бюджету.
Оксана Ліщинська
Оксана Ліщинська

ЯК ВИРІШУЮТЬ ПИТАННЯ МЕДПРАЦІВНИКІВ У ПРИВАТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Засновниця приватного закладу дошкільної освіти «HAPPY KIDS CLUB» Валентина Галущак каже, що в штаті закладу є медичний працівник.
Валентина Галущак
Валентина Галущак

«Але треба розуміти, що медпрацівник як і у школі, так і в садочку забезпечує (окрім первинного огляду, ведення усієї відповідної документації) надання лише грамотної і вчасної первинної допомоги. А навички і вміння надання такої допомоги повинні бути у всіх вихователів і вчителів. Увесь наш персонал проходив навчання в Товаристві Червоного Хреста України з надання першої допомоги», — розповіла вона.

«...як на мене, проблема забезпечення закладів освіти медпрацівниками є, швидше, питанням організаторських здібностей керівників таких закладів і належного фінансування», — додала Валентина Галущак.

Головне фото ілюстративне.

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Теги: школи, медсестри, проблема
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