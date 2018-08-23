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Взяли під варту чоловіків, які кинули коктейль Молотова у помешкання лучанина

Взяли під варту чоловіків, які кинули коктейль Молотова у помешкання лучанина
Двох раніше судимих мешканців Луцька, які хотіли підпалити помешкання лучанина коктейлем Молотова, взяли під варту.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Вночі 23 березня 2017 року 24-річний та 44-річний раніше судимі
чоловіки кинули у вікно одного з будинків на вулиці Матросова у Луцьку запалену пляшку з нафтопродуктами.

На щастя, господарю оселі вдалося швидко ліквідувати пожежу.

Нині обох зловмисників підозрюють у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 194 КК України.
Луцький міськрайонний суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання
під вартою на 30 днів з можливістю внесення застави у сумі 153 680 грн кожному.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, суд, пожежа, злочин
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