Взяли під варту чоловіків, які кинули коктейль Молотова у помешкання лучанина

Двох раніше судимих мешканців Луцька, які хотіли підпалити помешкання лучанина коктейлем Молотова, взяли під варту.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Вночі 23 березня 2017 року 24-річний та 44-річний раніше судимічоловіки кинули у вікно одного з будинків на вулиці Матросова у Луцьку запалену пляшку з нафтопродуктами.На щастя, господарю оселі вдалося швидко ліквідувати пожежу.Нині обох зловмисників підозрюють у вчиненні кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 194 КК України.Луцький міськрайонний суд обрав їм запобіжний захід у виді триманняпід вартою на 30 днів з можливістю внесення застави у сумі 153 680 грн кожному.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.