Взяли під варту чоловіків, які кинули коктейль Молотова у помешкання лучанина
Сьогодні, 16:27
Двох раніше судимих мешканців Луцька, які хотіли підпалити помешкання лучанина коктейлем Молотова, взяли під варту.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Вночі 23 березня 2017 року 24-річний та 44-річний раніше судимі
чоловіки кинули у вікно одного з будинків на вулиці Матросова у Луцьку запалену пляшку з нафтопродуктами.
На щастя, господарю оселі вдалося швидко ліквідувати пожежу.
Нині обох зловмисників підозрюють у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 194 КК України.
Луцький міськрайонний суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання
під вартою на 30 днів з можливістю внесення застави у сумі 153 680 грн кожному.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Вночі 23 березня 2017 року 24-річний та 44-річний раніше судимі
чоловіки кинули у вікно одного з будинків на вулиці Матросова у Луцьку запалену пляшку з нафтопродуктами.
На щастя, господарю оселі вдалося швидко ліквідувати пожежу.
Нині обох зловмисників підозрюють у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 194 КК України.
Луцький міськрайонний суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання
під вартою на 30 днів з можливістю внесення застави у сумі 153 680 грн кожному.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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