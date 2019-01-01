У ТРЦ «ПортCity» – знижки до Дня закоханих*
Сьогодні, 16:53
У ТРЦ «ПортCity» - знижки!
Про це повідомили в адміністрації ТРЦ.
Поспішайте за подарунками, до Дня закоханих лишились лічені дні! На Вас чекає вдалий шопінг з ТРЦ «ПортCity»!
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Про це повідомили в адміністрації ТРЦ.
Поспішайте за подарунками, до Дня закоханих лишились лічені дні! На Вас чекає вдалий шопінг з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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