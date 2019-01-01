У ТРЦ «ПортCity» – знижки до Дня закоханих*





Про це повідомили в адміністрації ТРЦ.



Поспішайте за подарунками, до Дня закоханих лишились лічені дні! На Вас чекає вдалий шопінг з ТРЦ «ПортCity»!







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