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Усі сервісні центри МВС Волині працюватимуть і в понеділок

Усі сервісні центри МВС Волині працюватимуть і в понеділок
Для того, щоб допомогти більшій кількості клієнтів, усі сервісні центри МВС Волині працюватимуть і у понеділок.

Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".

"Для опрацювання якомога більшої кількості клієнтів в понеділок, 11 лютого, працюватимуть усі сервісні центри МВС Волині", - йдеться у повідомленні.

Початок роботи о 9:00.
Усі сервісні центри МВС Волині працюватимуть і в понеділок

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Теги: сервісний центр МВС, Волинь
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