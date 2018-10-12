Усі сервісні центри МВС Волині працюватимуть і в понеділок
Сьогодні, 17:01
Для того, щоб допомогти більшій кількості клієнтів, усі сервісні центри МВС Волині працюватимуть і у понеділок.
Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
"Для опрацювання якомога більшої кількості клієнтів в понеділок, 11 лютого, працюватимуть усі сервісні центри МВС Волині", - йдеться у повідомленні.
Початок роботи о 9:00.
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Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
"Для опрацювання якомога більшої кількості клієнтів в понеділок, 11 лютого, працюватимуть усі сервісні центри МВС Волині", - йдеться у повідомленні.
Початок роботи о 9:00.
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