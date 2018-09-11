Повертається віра у діяльність влади, – сільський голова про будівництво школи на Волині





Про це на своїй сторінці у facebook написала голова сільради Ірина Шульгач.



Вона зазначила, що більшість людей у селі були скептично налаштовані і не вірили в те, що взагалі зрушиться це питання (будівництво школи, - ред) з «мертвої» точки.



Нагадаємо, що у четвер, 7 лютого, громада села на чолі з головою Волинської обласної державної адміністрації Олександром Савченком з посланням для наступних поколінь.



Сільський голова сподівається, що це будівництво не буде заморожене в процесі роботи, а в найкоротші терміни воно буде завершене.



"Із появою перших машин, які почали їздити на цю земельну ділянку, було таке враження, що радіє не тільки моя душа, а радіє і душа всього села. Радісні емоції переповнювали всіх, від маленьких дітей, які усвідомлювали, чому ці машини їздять, до людей похилого віку. Впевнено можу сказати, що саме початок будівництва школи у нашому селі, повертає нашій громаді віру у діяльність влади, у чиновників, які на сьогоднішній день займають високі посади і мають можливість міняти світ на краще. Повертається надія у краще майбутнє наших дітей", - йдеться у дописі.



Тому дозвольте від себе особисто, від лиця всієї громади подякувати усім Вам за розуміння найболючішої проблеми нашої громади, за підтримку і за сприяння у вирішені цього питання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Башлики Ківерцівського району триває будівництво школи. Тож місцеві мешканці дуже радіють з того, що нарешті діти найближчим часом матимуть змогу навчатись у новому навчальному закладі з хорошими умовами.Про це на своїй сторінці у facebook написала голова сільрадиВона зазначила, що більшість людей у селі були скептично налаштовані і не вірили в те, що взагалі зрушиться це питання (будівництво школи, - ред) з «мертвої» точки.Нагадаємо, що у четвер, 7 лютого, громада села на чолі з головою Волинської обласної державної адміністрації заклали у фундамент школи символічну капсулу з посланням для наступних поколінь.Сільський голова сподівається, що це будівництво не буде заморожене в процесі роботи, а в найкоротші терміни воно буде завершене."Із появою перших машин, які почали їздити на цю земельну ділянку, було таке враження, що радіє не тільки моя душа, а радіє і душа всього села. Радісні емоції переповнювали всіх, від маленьких дітей, які усвідомлювали, чому ці машини їздять, до людей похилого віку. Впевнено можу сказати, що саме початок будівництва школи у нашому селі, повертає нашій громаді віру у діяльність влади, у чиновників, які на сьогоднішній день займають високі посади і мають можливість міняти світ на краще. Повертається надія у краще майбутнє наших дітей", - йдеться у дописі.Тому дозвольте від себе особисто, від лиця всієї громади подякувати усім Вам за розуміння найболючішої проблеми нашої громади, за підтримку і за сприяння у вирішені цього питання.

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