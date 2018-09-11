Матір третьокласника побила вчительку у школі





Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомляє



"Після п'ятого уроку педагог вивела третій клас у двір школи. Відразу після цього туди почали виходити учні ще одного класу. За дітьми прийшли батьки, а з ними - і мати третьокласника. Вона підскочила до вчительки і стала її бити, не стримуючи сили", - розповіла виданню директор школи Людмила Мартинюк.



За її словами, ніякого опору вчителька у віці 60 років надавати молодшій жінці не могла - тільки намагалася втекти. Вона забігла в хол, але та помчала слідом.



"Прямо під час наради за участю ще шести працівників відкриваються двері, і туди забігає вчителька з криком: "Рятуйте! Мене б'ють!". А відразу за нею влітає агресивно налаштована переслідувачка. Щоб її заспокоїти, довелося викликати і поліцію, і приватну службу охорони", - зазначила директор.



Зазначено, що син нападаючої матері вчиться в інклюзивному класі зі школярами з обмеженими фізичними можливостями. Незабаром дирекція школи вирішила направити юного дебошира (він не є інвалідом) на медичну комісію для визначення потреби в психологічній корекції і переведення в школу саме для таких дітей.



"Почувши про це, мати спочатку не пускала хлопчика в школу, пояснюючи, що він захворів. А потім сама стала з'ясовувати стосунки з учителькою, яку в усьому звинувачувала", - інформували в школі.



Відомо, що медики, які прибули на місце інциденту, визначили у вчительки травму грудної клітки (ймовірно, від удару кулаком) і ситуаційний невроз. Їй довелося брати лікарняний через підвищення тиску.



Раніше в одній зі шкіл Києва батько школяра побив учителя фізкультури і погрожував пилкою відрізати йому руку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Херсоні в одній школі мати учня третього класу побила вчительку-пенсіонерку на очах дітей, а потім бігла за нею в кабінет директора.Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомляє Корреспондент з посиланням на місцеве видання Новий день."Після п'ятого уроку педагог вивела третій клас у двір школи. Відразу після цього туди почали виходити учні ще одного класу. За дітьми прийшли батьки, а з ними - і мати третьокласника. Вона підскочила до вчительки і стала її бити, не стримуючи сили", - розповіла виданню директор школи Людмила Мартинюк.За її словами, ніякого опору вчителька у віці 60 років надавати молодшій жінці не могла - тільки намагалася втекти. Вона забігла в хол, але та помчала слідом."Прямо під час наради за участю ще шести працівників відкриваються двері, і туди забігає вчителька з криком: "Рятуйте! Мене б'ють!". А відразу за нею влітає агресивно налаштована переслідувачка. Щоб її заспокоїти, довелося викликати і поліцію, і приватну службу охорони", - зазначила директор.Зазначено, що син нападаючої матері вчиться в інклюзивному класі зі школярами з обмеженими фізичними можливостями. Незабаром дирекція школи вирішила направити юного дебошира (він не є інвалідом) на медичну комісію для визначення потреби в психологічній корекції і переведення в школу саме для таких дітей."Почувши про це, мати спочатку не пускала хлопчика в школу, пояснюючи, що він захворів. А потім сама стала з'ясовувати стосунки з учителькою, яку в усьому звинувачувала", - інформували в школі.Відомо, що медики, які прибули на місце інциденту, визначили у вчительки травму грудної клітки (ймовірно, від удару кулаком) і ситуаційний невроз. Їй довелося брати лікарняний через підвищення тиску.Раніше в одній зі шкіл Києва батько школяра побив учителя фізкультури і погрожував пилкою відрізати йому руку.

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