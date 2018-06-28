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Зухвале пограбування під Луцьком: бандити побили сторожа і «обчистили» фірму

Зухвале пограбування під Луцьком: бандити побили сторожа і «обчистили» фірму
На Волині поліцейські затримали групу грабіжників.

8 лютого співробітники управління карного розшуку поліції Волині спільно із оперативниками Луцького районного відділення поліції затримали трьох жителів району за підозрою в скоєні в січні в селі Рованці грабежу, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

"Поліцейські встановили, що зловмисники проникли на територію одного із місцевих підприємств, спричинили тілесні ушкодження сторожу та відкрито викрали електроінструменти, кабелі, генератор та мобільний телефон. Вирішується питання щодо оголошення правопорушникам підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу", - повідомили у поліції.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 8 січня троє грабіжників, побивши сторожа, незаконно заволоділи різноманітними електроінструментами, генератором, кабелями та мобільним телефоном. Сума завданих збитків склала 10 тис. грн..

Поліцейські встановили, що до скоєння цього злочину, причетні 28-річний, 29-річний та 31-річний жителі Луцького району. Окрім цього, під час розслідування було встановлено причетність вказаних осіб до крадіжки 20 січня брухту із складського приміщення одного із підприємств в обласному центрі.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

До слова, один із зловмисників, 29-річний житель Луцького району перебуває у всеукраїнському розшуку за скоєння розбою на території Маріуполя.

Нині вирішується питання про оголошення їм підозри у скоєних злочинах та обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою.

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Теги: пограбування, кримінал, Волині
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