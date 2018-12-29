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Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»

Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
У мережі з'явилися краєвиди луцького парку, якого вже торкнулася лютнева відлига.

Знімки у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.

"Знаки Весни... Мавки ще дрімають, хоча лютневе сонечко уже лоскоче вії..." - пише автор світлин.

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Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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