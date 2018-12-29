Луцький фотограф показав, де «лютневе сонечко лоскоче вії»
Сьогодні, 19:00
У мережі з'явилися краєвиди луцького парку, якого вже торкнулася лютнева відлига.
Знімки у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Знаки Весни... Мавки ще дрімають, хоча лютневе сонечко уже лоскоче вії..." - пише автор світлин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
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Знімки у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Знаки Весни... Мавки ще дрімають, хоча лютневе сонечко уже лоскоче вії..." - пише автор світлин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
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