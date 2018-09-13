вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під суд підуть батьки-збоченці, які ґвалтували та знімали на відео 3-річну доньку

Під суд підуть батьки-збоченці, які ґвалтували та знімали на відео 3-річну доньку
Збоченцям загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.

У Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною 3-річною донькою, - повідомляє Уніан.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що подружжя з метою власного збагачення використовувало свою малолітню дитину 2013 року народження у порнобізнесі та сексуальній експлуатації, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

Так, зловмисники протягом 2,5 років у Дніпропетровській області та в м. Полтава вчинили 63 епізоди злочинної діяльності. На орендованих квартирах батьки-збоченці знімали відео порнографічного характеру зі своєю дитиною та продавали його через мережу.

"Дівчинку ґвалтували, розбещували, задовольняли статеву пристрасть неприродним способом, знімали на порнографічні відео з 3-річного віку", - йдеться у повідомленні.

Збоченцям загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі дівчинка перебуває у комунальному закладі соціально-психологічної реабілітації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кримінал, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Шкода, що відмінили смертну кару. Хоча і її замало в такому вигляді якою вона була до 1994року для цих виродків...
Відповісти
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський легкоатлет – серед кращих на на всеукраїнському чемпіонаті
Сьогодні, 19:46
Під суд підуть батьки-збоченці, які ґвалтували та знімали на відео 3-річну доньку
Сьогодні, 19:35
Для молоді Михаїл простими словами розкаже про Томос
Сьогодні, 19:26
У «Промені» виступить «Один в каное»*
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
26-річний чоловік планував убивство вдвічі старшої коханки 26-річний чоловік планував убивство вдвічі старшої коханки
13 вересень, 2018, 13:40
Тіло 13-річної зниклої школярки знайшли з шістьма ножовими пораненнями Тіло 13-річної зниклої школярки знайшли з шістьма ножовими пораненнями
05 липень, 2018, 17:40
Обухом сокири чоловік вбив двох людей Обухом сокири чоловік вбив двох людей
02 травень, 2016, 08:59
Жінка ледь не зарізала свого п'яного екс-коханого Жінка ледь не зарізала свого п'яного екс-коханого
27 квітень, 2016, 05:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Епіфаній розповів про відносини з Московським патріархатом
Сьогодні, 20:35
 0
У Нововолинську «поцілувалися» легковик та бус. ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Волинський легкоатлет – серед кращих на на всеукраїнському чемпіонаті
Сьогодні, 19:46
 0
Під суд підуть батьки-збоченці, які ґвалтували та знімали на відео 3-річну доньку
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8