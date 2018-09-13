Під суд підуть батьки-збоченці, які ґвалтували та знімали на відео 3-річну доньку
Сьогодні, 19:35
Збоченцям загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.
У Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною 3-річною донькою, - повідомляє Уніан.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що подружжя з метою власного збагачення використовувало свою малолітню дитину 2013 року народження у порнобізнесі та сексуальній експлуатації, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
Так, зловмисники протягом 2,5 років у Дніпропетровській області та в м. Полтава вчинили 63 епізоди злочинної діяльності. На орендованих квартирах батьки-збоченці знімали відео порнографічного характеру зі своєю дитиною та продавали його через мережу.
"Дівчинку ґвалтували, розбещували, задовольняли статеву пристрасть неприродним способом, знімали на порнографічні відео з 3-річного віку", - йдеться у повідомленні.
Збоченцям загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі дівчинка перебуває у комунальному закладі соціально-психологічної реабілітації.
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У Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною 3-річною донькою, - повідомляє Уніан.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що подружжя з метою власного збагачення використовувало свою малолітню дитину 2013 року народження у порнобізнесі та сексуальній експлуатації, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
Так, зловмисники протягом 2,5 років у Дніпропетровській області та в м. Полтава вчинили 63 епізоди злочинної діяльності. На орендованих квартирах батьки-збоченці знімали відео порнографічного характеру зі своєю дитиною та продавали його через мережу.
"Дівчинку ґвалтували, розбещували, задовольняли статеву пристрасть неприродним способом, знімали на порнографічні відео з 3-річного віку", - йдеться у повідомленні.
Збоченцям загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі дівчинка перебуває у комунальному закладі соціально-психологічної реабілітації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Шкода, що відмінили смертну кару. Хоча і її замало в такому вигляді якою вона була до 1994року для цих виродків...
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