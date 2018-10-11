Волинський легкоатлет – серед кращих на на всеукраїнському чемпіонаті
Сьогодні, 19:46
18-річний волинянин Ерік Костриця зайняв 4 місце на всеукраїнському Чемпіонаті з легкої атлетики, а саме з бігу на дистанції 60 метрів.
Про це розповів Юрій Конкевич у програмі «Розбір прольотів» у ефірі Луцького Радіо, - передає Перший.
За його словами, чемпіонат відбувся у Сумах.
«Зовсім небагато йому не вистачило до нормативу, аби потрапити на зимовий чемпіонат Європи, але він 4 в Україні на 60-ти метрах», – пояснив журналіст.
Сам спринтер зізнався, що на чемпіонаті дещо пошкодив коліно.
«У мене тут така проблема вийшла, що за три дні я собі мало ногу… ну, коротше, коліно почало боліти. Не дуже приємна ситуація була. Але я взяв себе в руки та пробіг, як треба», – розповів спортсмен.
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Про це розповів Юрій Конкевич у програмі «Розбір прольотів» у ефірі Луцького Радіо, - передає Перший.
За його словами, чемпіонат відбувся у Сумах.
«Зовсім небагато йому не вистачило до нормативу, аби потрапити на зимовий чемпіонат Європи, але він 4 в Україні на 60-ти метрах», – пояснив журналіст.
Сам спринтер зізнався, що на чемпіонаті дещо пошкодив коліно.
«У мене тут така проблема вийшла, що за три дні я собі мало ногу… ну, коротше, коліно почало боліти. Не дуже приємна ситуація була. Але я взяв себе в руки та пробіг, як треба», – розповів спортсмен.
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