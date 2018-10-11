Волинський легкоатлет – серед кращих на всеукраїнському чемпіонаті

Ерік Костриця зайняв 4 місце на всеукраїнському Чемпіонаті з легкої атлетики, а саме з бігу на дистанції 60 метрів.



Про це розповів Юрій Конкевич у програмі «Розбір прольотів» у ефірі Луцького Радіо, - передає



За його словами, чемпіонат відбувся у Сумах.



«Зовсім небагато йому не вистачило до нормативу, аби потрапити на зимовий чемпіонат Європи, але він 4 в Україні на 60-ти метрах», – пояснив журналіст.



Сам спринтер зізнався, що на чемпіонаті дещо пошкодив коліно.



«У мене тут така проблема вийшла, що за три дні я собі мало ногу… ну, коротше, коліно почало боліти. Не дуже приємна ситуація була. Але я взяв себе в руки та пробіг, як треба», – розповів спортсмен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-річний волинянинзайняв 4 місце на всеукраїнському Чемпіонаті з легкої атлетики, а саме з бігу на дистанції 60 метрів.Про це розповіву програмі «Розбір прольотів» у ефірі Луцького Радіо, - передає Перший За його словами, чемпіонат відбувся у Сумах.«Зовсім небагато йому не вистачило до нормативу, аби потрапити на зимовий чемпіонат Європи, але він 4 в Україні на 60-ти метрах», – пояснив журналіст.Сам спринтер зізнався, що на чемпіонаті дещо пошкодив коліно.«У мене тут така проблема вийшла, що за три дні я собі мало ногу… ну, коротше, коліно почало боліти. Не дуже приємна ситуація була. Але я взяв себе в руки та пробіг, як треба», – розповів спортсмен.

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