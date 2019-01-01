У Нововолинську «поцілувалися» легковик та бус. ФОТО





Аварія сталася 8 лютого, - пише



За словами очевидців, водійка «Таврії» повертала ліворуч, щоб припаркуватися біля супермаркету. Бус «Мерседес» в’їхав у лівий бік автівки. Обставини ДТП на місці з’ясовувала поліція.



Потерпілих у аварії немає.



За словами правоохоронців, обидва водії були тверезі.





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