У Нововолинську «поцілувалися» легковик та бус. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У Нововолинську на проспекті Перемоги бус стукнувся з легковиком.
Аварія сталася 8 лютого, - пише Буг.
За словами очевидців, водійка «Таврії» повертала ліворуч, щоб припаркуватися біля супермаркету. Бус «Мерседес» в’їхав у лівий бік автівки. Обставини ДТП на місці з’ясовувала поліція.
Потерпілих у аварії немає.
За словами правоохоронців, обидва водії були тверезі.
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Аварія сталася 8 лютого, - пише Буг.
За словами очевидців, водійка «Таврії» повертала ліворуч, щоб припаркуватися біля супермаркету. Бус «Мерседес» в’їхав у лівий бік автівки. Обставини ДТП на місці з’ясовувала поліція.
Потерпілих у аварії немає.
За словами правоохоронців, обидва водії були тверезі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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