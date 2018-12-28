Як 30 футбольних полів: назвали загальну площу вибоїн на дорогах Волині. ВІДЕО





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"Чому так сталось? По-перше у 2018 році активно працював митний експеримент. В минулому році пішла вже "пробуксовка" в цьому плані. І вже на 2019 рік ні в бюджетному кодексі, ніде вже не передбачений цей експеримент", - каже начальник служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак.



У попередньому році зробили дві траси - з Луцька до Львівської області та до Володимира-Волинського. Ще почали реконструювати дорогу до Ковеля і її дотягнули до Копачівки.



Цього ж року через фінансування планують доробити лише до Козина.



"Як варіант, можливо що ми не будемо робити верхні шари по цій дорозі, а підемо якомога далі, щоб дійти до Переспи. Є протиріччя, тому що вимога Укравтодору така - об'єкт розпочав і тобі вистачає коштів лише на 2 кілометра, то вони мають бути завершені повністю всім конструктивом", - наголосив Анатолій Посполітак.



Окрім цього дороблять два довгобуди, які розпочали ще в 2011 році - це об'їзна навколо Устилуга, що дасть можливість розвантажити однойменний митний пост та завершити другу смугу траси з Ковеля до Ягодина.



Цього року також ремонтуватимуть і ямковість. Торік "залатали" 2 тисячі квадратних метрів ям.



За підрахунками служби автомобільних доріг загальна площа всіх вибоїн на території області становить 119 тисяч квадратних метрів, що дорівнює площі 30 футбольних полів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у 2019-му на капітальний ремонт доріг витратять 356 мільйонів гривень. Це – втричі менше, ніж у попередні роки.Йдеться в сюжеті 12 каналу "Чому так сталось? По-перше у 2018 році активно працював митний експеримент. В минулому році пішла вже "пробуксовка" в цьому плані. І вже на 2019 рік ні в бюджетному кодексі, ніде вже не передбачений цей експеримент", - каже начальник служби автомобільних доріг у Волинській областіУ попередньому році зробили дві траси - з Луцька до Львівської області та до Володимира-Волинського. Ще почали реконструювати дорогу до Ковеля і її дотягнули до Копачівки.Цього ж року через фінансування планують доробити лише до Козина."Як варіант, можливо що ми не будемо робити верхні шари по цій дорозі, а підемо якомога далі, щоб дійти до Переспи. Є протиріччя, тому що вимога Укравтодору така - об'єкт розпочав і тобі вистачає коштів лише на 2 кілометра, то вони мають бути завершені повністю всім конструктивом", - наголосив Анатолій Посполітак.Окрім цього дороблять два довгобуди, які розпочали ще в 2011 році - це об'їзна навколо Устилуга, що дасть можливість розвантажити однойменний митний пост та завершити другу смугу траси з Ковеля до Ягодина.Цього року також ремонтуватимуть і ямковість. Торік "залатали" 2 тисячі квадратних метрів ям.За підрахунками служби автомобільних доріг загальна площа всіх вибоїн на території області становить 119 тисяч квадратних метрів, що дорівнює площі 30 футбольних полів.

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