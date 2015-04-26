У Кропивницькому з вишу відрахували 850 студентів-іноземців, які влаштовували протест
Сьогодні, 03:48
З Донецького медичного вишу відрахували 850 іноземних студентів, які протестували під стінами ректорату.
Освітній скандал у Кропивницькому набирає обертів, повідомляється у ТСН.16:45.
850 студентів із двох десятків країн, які напередодні протестували під стінами ректорату Донецького національного медичного університету, відрахували з вишу. Відповідний наказ з‘явився на офіційному сайті навчального закладу.
Напередодні на акції протесту студенти вимагали втрутитися, куди поділися вже сплачені ними за навчання гроші. Фірма-посередниця їх начебто перерахувала, але в ректораті стверджують, до вишу кошти не дійшли.
Спочатку у вищій школі запевняли - доки поліція веде слідство в справі, студенти будуть учитися. А нині перший проректор підписав наказ про відрахування.
Самому ректору вчора оголосили підозру в хабарництві і днями обиратимуть запобіжний захід. Після звістки про відрахування студенти знову зібралися на мітинг.
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Освітній скандал у Кропивницькому набирає обертів, повідомляється у ТСН.16:45.
850 студентів із двох десятків країн, які напередодні протестували під стінами ректорату Донецького національного медичного університету, відрахували з вишу. Відповідний наказ з‘явився на офіційному сайті навчального закладу.
Напередодні на акції протесту студенти вимагали втрутитися, куди поділися вже сплачені ними за навчання гроші. Фірма-посередниця їх начебто перерахувала, але в ректораті стверджують, до вишу кошти не дійшли.
Спочатку у вищій школі запевняли - доки поліція веде слідство в справі, студенти будуть учитися. А нині перший проректор підписав наказ про відрахування.
Самому ректору вчора оголосили підозру в хабарництві і днями обиратимуть запобіжний захід. Після звістки про відрахування студенти знову зібралися на мітинг.
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