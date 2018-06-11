Дівчина опублікувала «веселе» селфі з померлою бабусею. ФОТО
Сьогодні, 06:11
Дівчина зробила фотографію поряд з померлою старенькою жінкою і виклала в соціальну мережу.
В мережі Інтернет з'явилася фотографія, на якій дівчина позує біля померлої жінки похилого віку. Знімок опублікував Владислав Антонов на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 8 лютого.
"Дівчина весело фоткається із сучасними ефектами на тлі померлої бабусі... Зупиніть землю, я зійду", - написав він у підписі до знімка.
При цьому він не вказав, коли саме і де була зроблена фотографія.
Користувачі соцмережі негативно відреагували на опубліковане фото.
"Це кінець світу однозначно! Просто не можна дібрати слів", - написала в коментарі Тетяна Бойко.
"Покладіть її поруч з бабусею, будь ласка", - попросив Гарік Єсаян.
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В мережі Інтернет з'явилася фотографія, на якій дівчина позує біля померлої жінки похилого віку. Знімок опублікував Владислав Антонов на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 8 лютого.
"Дівчина весело фоткається із сучасними ефектами на тлі померлої бабусі... Зупиніть землю, я зійду", - написав він у підписі до знімка.
При цьому він не вказав, коли саме і де була зроблена фотографія.
Користувачі соцмережі негативно відреагували на опубліковане фото.
"Це кінець світу однозначно! Просто не можна дібрати слів", - написала в коментарі Тетяна Бойко.
"Покладіть її поруч з бабусею, будь ласка", - попросив Гарік Єсаян.
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