Дівчина опублікувала «веселе» селфі з померлою бабусею. ФОТО

Дівчина зробила фотографію поряд з померлою старенькою жінкою і виклала в соціальну мережу.В мережі Інтернет з'явилася фотографія, на якій дівчина позує біля померлої жінки похилого віку. Знімок опублікувавна своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 8 лютого."Дівчина весело фоткається із сучасними ефектами на тлі померлої бабусі... Зупиніть землю, я зійду", - написав він у підписі до знімка.При цьому він не вказав, коли саме і де була зроблена фотографія.Користувачі соцмережі негативно відреагували на опубліковане фото."Це кінець світу однозначно! Просто не можна дібрати слів", - написала в коментарі Тетяна Бойко."Покладіть її поруч з бабусею, будь ласка", - попросив Гарік Єсаян.