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Дівчина опублікувала «веселе» селфі з померлою бабусею. ФОТО

Дівчина опублікувала «веселе» селфі з померлою бабусею. ФОТО
Дівчина зробила фотографію поряд з померлою старенькою жінкою і виклала в соціальну мережу.

В мережі Інтернет з'явилася фотографія, на якій дівчина позує біля померлої жінки похилого віку. Знімок опублікував Владислав Антонов на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 8 лютого.

"Дівчина весело фоткається із сучасними ефектами на тлі померлої бабусі... Зупиніть землю, я зійду", - написав він у підписі до знімка.

При цьому він не вказав, коли саме і де була зроблена фотографія.

Користувачі соцмережі негативно відреагували на опубліковане фото.

"Це кінець світу однозначно! Просто не можна дібрати слів", - написала в коментарі Тетяна Бойко.

"Покладіть її поруч з бабусею, будь ласка", - попросив Гарік Єсаян.
Дівчина опублікувала «веселе» селфі з померлою бабусею. ФОТО

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Теги: мертва бабуся, дівчина, селфі
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