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На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО
На дорозі сполученням Володимир-Волинський-Павлівка ви не знайдете жодного бігборда з політичною агітацією, якими так рясніють, наприклад, дорога Володимир-Нововолинськ. А все тому, що водії, яким на долю випало поїхати саме цим шляхом, очі вище рідко підводять через величезну кількість ям.

Зазначену дорогу обслуговує Служба автомобільних доріг у Волинській області, оскільки це – дорога державного значення. Повідомляє БУГ.

Як розповіли мешканці села Радовичі, маршрутки по цьому шляху курсують рідко, тому що перевізники не хочуть «вбивати» свої транспортні засоби.

Братів по нещастю, які також поїхали по цьому шляху зустрічаємо в 11 кілометрах від Павлівки, хлопці зауважують, що їдуть вже 20 хвилин.
На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

Нагадаємо, що Інспектор Ляля в сидячому положенні має ріст 6 сантиметрів, тому і послужить нам своєрідним мірилом, яке візуально показує, які глибокі та небезпечні насправді вибоїни на дорогах.
На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

Згідно з чинним Державним стандартом України 3587-97, розміри ям не повинні бути більше 0,5 м² або 6 см в глибину. Всі ями, які більше хоча б по одному параметру, повинні бути усунені протягом 10-денного терміну (максимум).
На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

В деяких ямах інспектор Ляля ховається з головою. В багатьох місцях на узбіччях дороги видно чіткі сліди від колес авто: це так водії об’їжджають дорогу.
На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО

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Теги: дорога, Павлівка, Володимир-Волинський, яма
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