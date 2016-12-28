На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО





Зазначену дорогу обслуговує Служба автомобільних доріг у Волинській області, оскільки це – дорога державного значення. Повідомляє



Як розповіли мешканці села Радовичі, маршрутки по цьому шляху курсують рідко, тому що перевізники не хочуть «вбивати» свої транспортні засоби.



Братів по нещастю, які також поїхали по цьому шляху зустрічаємо в 11 кілометрах від Павлівки, хлопці зауважують, що їдуть вже 20 хвилин.



Нагадаємо, що Інспектор Ляля в сидячому положенні має ріст 6 сантиметрів, тому і послужить нам своєрідним мірилом, яке візуально показує, які глибокі та небезпечні насправді вибоїни на дорогах.







Згідно з чинним Державним стандартом України 3587-97, розміри ям не повинні бути більше 0,5 м² або 6 см в глибину. Всі ями, які більше хоча б по одному параметру, повинні бути усунені протягом 10-денного терміну (максимум).





В деяких ямах інспектор Ляля ховається з головою. В багатьох місцях на узбіччях дороги видно чіткі сліди від колес авто: це так водії об’їжджають дорогу.























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