Підлога провалилася, всюди спори грибка: на Волині приймають пацієнтів в небезпечній амбулаторії. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Місцева амбулаторія розташована у приміщенні колишньої лікарні. Будівлі – 57 років. Ще два місяці тому в аварійному приміщенні приймали пацієнтів. Грибок тут виявили ще два роки тому. За кошти місцевих бюджетів амбулаторію ремонтували. Витратили майже 60 тисяч гривень. Обробляли плісняву спеціальними розчинами, але вивести її не вдалося.



Нині сімейний лікар амбулаторії приймає пацієнтів в іншому крилі будівлі. На коридорі облаштували фізкабінет. У палаті денного стаціонару, де провалилася підлога, ставлять крапельниці пацієнтам та роблять кардіограму.



Кабінет, де раніше приймали немовлят перетворили на склад, через руйнацію стін та підлоги.



До аварійної амбулаторії змушені ходити мешканці села Сокіл та сусідніх трьох.



У травні минулого року депутати місцевої сільської ради вирішили віддати під амбулаторію інше приміщення, чому медзаклад туди не переїхав – дивіться у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сокіл Рожищенського району люди змушені ходити на прийом до лікаря в амбулаторію, яка є небезпечною для здоров'я та життя. В приміщенні провалюється підлога, а один з корпусів вщент знищений грибком. Його спорами щільно встелені всі поверхні недіючого корпусу.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Місцева амбулаторія розташована у приміщенні колишньої лікарні. Будівлі – 57 років. Ще два місяці тому в аварійному приміщенні приймали пацієнтів. Грибок тут виявили ще два роки тому. За кошти місцевих бюджетів амбулаторію ремонтували. Витратили майже 60 тисяч гривень. Обробляли плісняву спеціальними розчинами, але вивести її не вдалося.Нині сімейний лікар амбулаторії приймає пацієнтів в іншому крилі будівлі. На коридорі облаштували фізкабінет. У палаті денного стаціонару, де провалилася підлога, ставлять крапельниці пацієнтам та роблять кардіограму.Кабінет, де раніше приймали немовлят перетворили на склад, через руйнацію стін та підлоги.До аварійної амбулаторії змушені ходити мешканці села Сокіл та сусідніх трьох.У травні минулого року депутати місцевої сільської ради вирішили віддати під амбулаторію інше приміщення, чому медзаклад туди не переїхав – дивіться у сюжеті.

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