вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ковельські патрульні зупинили бус «забитий» мопедами, два з яких розшукує Інтерпол. ФОТО

Ковельські патрульні зупинили бус «забитий» мопедами, два з яких розшукує Інтерпол. ФОТО
Мопедний «арсенал» виявили ковельські патрульні.

Сьогодні, на посту в Маневичах, ковельські інспектори зупинили Mercedes-Benz, оскільки водій рухався з порушенням правила дорожнього руху, - повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

При перевірці виявили у мікроавтобусі 21 мопед невідомого походження.

52-річний водій не надав жодного документа на транспортні засоби. При перевірці детальніших даних патрульні встановили, що 2 мопеди перебувають у розшуку «Інтерполу».

На місце викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділку поліції, слідчі забрали всі транспортні засоби на арештмайданчик для встановлення детальних обставин.
Ковельські патрульні зупинили бус «забитий» мопедами, два з яких розшукує Інтерпол. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, мікроавтобус, мопед, розшук, Інтерпол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковельські патрульні зупинили бус «забитий» мопедами, два з яких розшукує Інтерпол. ФОТО
Сьогодні, 23:01
Підлога провалилася, всюди спори грибка: на Волині приймають пацієнтів в небезпечній амбулаторії. ВІДЕО
Сьогодні, 22:48
Як 30 футбольних полів: назвали загальну площу вибоїн на дорогах Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
Для луцьких першокласників провели урок фізики. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
Епіфаній розповів про відносини з Московським патріархатом
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
11 червень, 2018, 14:48
Поліція розшукує волинянина, який зник ще у січні Поліція розшукує волинянина, який зник ще у січні
05 лютий, 12:08
На Волині розшукують чоловіка, який зник місяць тому На Волині розшукують чоловіка, який зник місяць тому
01 лютий, 11:38
На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше
01 лютий, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ковельські патрульні зупинили бус «забитий» мопедами, два з яких розшукує Інтерпол. ФОТО
Сьогодні, 23:01
 0
Підлога провалилася, всюди спори грибка: на Волині приймають пацієнтів в небезпечній амбулаторії. ВІДЕО
Сьогодні, 22:48
 0
Як 30 футбольних полів: назвали загальну площу вибоїн на дорогах Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
 0
Для луцьких першокласників провели урок фізики. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
 0
Епіфаній розповів про відносини з Московським патріархатом
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8