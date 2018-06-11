Ковельські патрульні зупинили бус «забитий» мопедами, два з яких розшукує Інтерпол. ФОТО
Сьогодні, 23:01
Мопедний «арсенал» виявили ковельські патрульні.
Сьогодні, на посту в Маневичах, ковельські інспектори зупинили Mercedes-Benz, оскільки водій рухався з порушенням правила дорожнього руху, - повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
При перевірці виявили у мікроавтобусі 21 мопед невідомого походження.
52-річний водій не надав жодного документа на транспортні засоби. При перевірці детальніших даних патрульні встановили, що 2 мопеди перебувають у розшуку «Інтерполу».
На місце викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділку поліції, слідчі забрали всі транспортні засоби на арештмайданчик для встановлення детальних обставин.
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Сьогодні, на посту в Маневичах, ковельські інспектори зупинили Mercedes-Benz, оскільки водій рухався з порушенням правила дорожнього руху, - повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
При перевірці виявили у мікроавтобусі 21 мопед невідомого походження.
52-річний водій не надав жодного документа на транспортні засоби. При перевірці детальніших даних патрульні встановили, що 2 мопеди перебувають у розшуку «Інтерполу».
На місце викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділку поліції, слідчі забрали всі транспортні засоби на арештмайданчик для встановлення детальних обставин.
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