Ковельські патрульні зупинили бус «забитий» мопедами, два з яких розшукує Інтерпол. ФОТО





Сьогодні, на посту в Маневичах, ковельські інспектори зупинили Mercedes-Benz, оскільки водій рухався з порушенням правила дорожнього руху, - повідомляє



При перевірці виявили у мікроавтобусі 21 мопед невідомого походження.



52-річний водій не надав жодного документа на транспортні засоби. При перевірці детальніших даних патрульні встановили, що 2 мопеди перебувають у розшуку «Інтерполу».



На місце викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділку поліції, слідчі забрали всі транспортні засоби на арештмайданчик для встановлення детальних обставин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мопедний «арсенал» виявили ковельські патрульні.Сьогодні, на посту в Маневичах, ковельські інспектори зупинили Mercedes-Benz, оскільки водій рухався з порушенням правила дорожнього руху, - повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині При перевірці виявили у мікроавтобусі 21 мопед невідомого походження.52-річний водій не надав жодного документа на транспортні засоби. При перевірці детальніших даних патрульні встановили, що 2 мопеди перебувають у розшуку «Інтерполу».На місце викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділку поліції, слідчі забрали всі транспортні засоби на арештмайданчик для встановлення детальних обставин.

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