У Португалії затримали судно з українськими моряками, яке перевозило 2,5 тонни кокаїну





В морі біля берегів Португалії заарештували судно з 2,5 тоннами кокаїну на борту якого перебували вісім українських моряків. Про це



Як зазначається, судно SEA SCAN 1 затримали ще 30 січня. Серед затриманих - 8 українців, з них 5 одеських моряків.



При огляді на його борту виявили 2,5 тонни кокаїну, вартість якого, за попередніми даними, становить близько 500 мільйонів євро. Всіх підозрюваних взяли під варту на 3 місяці.



Заступник начальника управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Олександр Хом'як розповів виданню "УНН" про затриманих українців.



За його словами, екіпаж затриманого судна складався з 11 осіб, з них 8 - громадян України, і по одному громадянину Грузії, Нідерландів та Франції.



"Консул двічі з моменту затримання відвідав всіх громадян України в місці тримання під вартою, в тому числі 1 і 6 лютого", - розповів він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісім українських моряків опинилися під вартою.В морі біля берегів Португалії заарештували судно з 2,5 тоннами кокаїну на борту якого перебували вісім українських моряків. Про це повідомляє Фонд допомоги морякам "Ассоль", передає видання "Українська Служба Інформації".Як зазначається, судно SEA SCAN 1 затримали ще 30 січня. Серед затриманих - 8 українців, з них 5 одеських моряків.При огляді на його борту виявили 2,5 тонни кокаїну, вартість якого, за попередніми даними, становить близько 500 мільйонів євро. Всіх підозрюваних взяли під варту на 3 місяці.Заступник начальника управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Олександр Хом'як розповів виданню "УНН" про затриманих українців.За його словами, екіпаж затриманого судна складався з 11 осіб, з них 8 - громадян України, і по одному громадянину Грузії, Нідерландів та Франції."Консул двічі з моменту затримання відвідав всіх громадян України в місці тримання під вартою, в тому числі 1 і 6 лютого", - розповів він.

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