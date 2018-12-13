Луцькі активісти проти встановлення пластикових вікон в історичних будівлях міста





У Луцьку ж місцеві активісти за це борються вже більше 10 років. Кажуть, що влада їх не чує, і це попри десятки судових позовів, скерованих до контролюючих органів усіх рівнів. Йдеться в сюжеті



"По Луцьку це питання абсолютно не регульовано, тому що органи охорони культурної спадщини і відділи, які існують при Луцькій міській раді абсолютно не контролюють це питання. Я не пам'ятаю жодного регулювання, щодо внесення змін в пам'ятку. Пластикові вікна міняють все, тому що у об'єктів культурної спадщини фіксують епоху, певні архітектурні особливості", – переконує Ігор Левчук.



Державні будівельні норми щодо історичних будівель регламентують не лише реставрацію вікон, а інших елементів будинку: дверей, стін, даху.



У відділі департаменту охорони культурної спадщини Луцькради кажуть, що зараз штрафувати не можуть, бо історико-архітектурний план не затверджено, а відтак чітко заявляти, що певна будівля має історичну цінність ще не можна.



Деталі – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові почали штрафувати власників історичних будівель. За встановлення білих пластикових вікон, які псують зовнішній вигляд львів'яни мають сплатити 1 700 гривень та відреставрувати старі.У Луцьку ж місцеві активісти за це борються вже більше 10 років. Кажуть, що влада їх не чує, і це попри десятки судових позовів, скерованих до контролюючих органів усіх рівнів. Йдеться в сюжеті 12 каналу "По Луцьку це питання абсолютно не регульовано, тому що органи охорони культурної спадщини і відділи, які існують при Луцькій міській раді абсолютно не контролюють це питання. Я не пам'ятаю жодного регулювання, щодо внесення змін в пам'ятку. Пластикові вікна міняють все, тому що у об'єктів культурної спадщини фіксують епоху, певні архітектурні особливості", – переконуєДержавні будівельні норми щодо історичних будівель регламентують не лише реставрацію вікон, а інших елементів будинку: дверей, стін, даху.У відділі департаменту охорони культурної спадщини Луцькради кажуть, що зараз штрафувати не можуть, бо історико-архітектурний план не затверджено, а відтак чітко заявляти, що певна будівля має історичну цінність ще не можна.Деталі – у сюжеті.

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