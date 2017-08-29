Мешканку Нововолинська сусіди запроторили до психлікарні, – ЗМІ





Про це для видання Наталя Камишникова.



Жінку, яку відправили на лікування звати Алла. Вона – інвалід другої групи з дитинства. Їй 50 років. Усе життя нею опікується її мама.



Неповносправна жінка з Нововолинська не є соціально небезпечною, не виявляє агресії, дає собі раду у побуті. Підстав для примусового обстеження й лікування – жодних.



Через те, що вона іноді стукає у стінку, чіпляється з дурними запитаннями чи говорить сама до себе, сусіди вирішили, що вона потребує лікування.



Відтак, люди пішли у лікарню – й за порадою головного лікаря (так стверджують) написали колективну заяву. Отримали відповідь за підписом заступника головлікаря Нововолинської ЦМЛ Наталії Щерби.



Вона роз’яснювалала: при примусовій госпіталізації у психіатричний заклад має бути присутня поліція. (Принаймні так журналістці повідомили телефоном у Нововолинському відділенні поліції, де є фотокопія цього листа).



Неповносправна жінка вдень 8 лютого викликала поліцію щодо крадіжки грошей, у якій підозрює колишнього сусіда. Подія сталася кілька років тому, однак поліція прибула притьмом – нібито розслідувати крадіжку.



Одночасно чомусь прибула і “швидка”.



Сусіди потім зізналися журналістці: “швидку” викликали вони. Бо так їм порадили в лікарні: щоб були і медики, і поліція.



Жінку, яка явно не розуміла, що відбувається, повезли у психоневрологічне відділення Нововолинської ЦМЛ.



Її старенька мама, заледве вийшовши з палицею у двір, тільки й побачила, як “швидка” від’їздить.



Черговий у Нововолинському відділенні ГУ НП Олег Гурич так і не пояснив для чого приїжджала поліція – розбиратися з крадіжкою грошей чи допомагати у примусовій госпіталізації.



Оригіналу листа черговий теж не бачив. Сказав: ось фотокопія, дату розмито, але видно текст і підпис Щерби. І там ідеться про примусову госпіталізацію.



А вона може відбуватися лише за рішенням суду.



Рішення суду про примусову госпіталізацію у медиків не було.



"Наскільки я зрозуміла, підпис Алли під згодою на госпіталізацію є. Отже, її туди доправили нібито з її волі.



У такому разі закон гарантує їй: право в будь-який час покинути лікувальний заклад і забратись додому; відмову від лікування і лікарських засобів; одержання психіатричної допомоги в найменш обмежених умовах (якщо можливо, за місцем проживання – своїм чи родичів).



Вона має ще багато інших прав, гарантованих законом “Про психіатричну допомогу”. Зокрема, лікуватись амбулаторно, а не в закритому стаціонарі.



Тобто не сусіди з колективною заявою і навіть не медики диктують Аллі умови лікування – вона може визначати їх сама. Або відмовитись від лікування взагалі", – пише журналістка.

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