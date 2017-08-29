Мешканку Нововолинська сусіди запроторили до психлікарні, – ЗМІ
Сьогодні, 04:34
Мешканку Нововолинська примусово госпіталізували до психіатричної лікарні, через те, що нібито вона заважала сусідам своїми запитаннями та бурмотінням.
Про це для видання Радар пише Наталя Камишникова.
Жінку, яку відправили на лікування звати Алла. Вона – інвалід другої групи з дитинства. Їй 50 років. Усе життя нею опікується її мама.
Неповносправна жінка з Нововолинська не є соціально небезпечною, не виявляє агресії, дає собі раду у побуті. Підстав для примусового обстеження й лікування – жодних.
Через те, що вона іноді стукає у стінку, чіпляється з дурними запитаннями чи говорить сама до себе, сусіди вирішили, що вона потребує лікування.
Відтак, люди пішли у лікарню – й за порадою головного лікаря (так стверджують) написали колективну заяву. Отримали відповідь за підписом заступника головлікаря Нововолинської ЦМЛ Наталії Щерби.
Вона роз’яснювалала: при примусовій госпіталізації у психіатричний заклад має бути присутня поліція. (Принаймні так журналістці повідомили телефоном у Нововолинському відділенні поліції, де є фотокопія цього листа).
Неповносправна жінка вдень 8 лютого викликала поліцію щодо крадіжки грошей, у якій підозрює колишнього сусіда. Подія сталася кілька років тому, однак поліція прибула притьмом – нібито розслідувати крадіжку.
Одночасно чомусь прибула і “швидка”.
Сусіди потім зізналися журналістці: “швидку” викликали вони. Бо так їм порадили в лікарні: щоб були і медики, і поліція.
Жінку, яка явно не розуміла, що відбувається, повезли у психоневрологічне відділення Нововолинської ЦМЛ.
Її старенька мама, заледве вийшовши з палицею у двір, тільки й побачила, як “швидка” від’їздить.
Черговий у Нововолинському відділенні ГУ НП Олег Гурич так і не пояснив для чого приїжджала поліція – розбиратися з крадіжкою грошей чи допомагати у примусовій госпіталізації.
Оригіналу листа черговий теж не бачив. Сказав: ось фотокопія, дату розмито, але видно текст і підпис Щерби. І там ідеться про примусову госпіталізацію.
А вона може відбуватися лише за рішенням суду.
Рішення суду про примусову госпіталізацію у медиків не було.
"Наскільки я зрозуміла, підпис Алли під згодою на госпіталізацію є. Отже, її туди доправили нібито з її волі.
У такому разі закон гарантує їй: право в будь-який час покинути лікувальний заклад і забратись додому; відмову від лікування і лікарських засобів; одержання психіатричної допомоги в найменш обмежених умовах (якщо можливо, за місцем проживання – своїм чи родичів).
Вона має ще багато інших прав, гарантованих законом “Про психіатричну допомогу”. Зокрема, лікуватись амбулаторно, а не в закритому стаціонарі.
Тобто не сусіди з колективною заявою і навіть не медики диктують Аллі умови лікування – вона може визначати їх сама. Або відмовитись від лікування взагалі", – пише журналістка.
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Про це для видання Радар пише Наталя Камишникова.
Жінку, яку відправили на лікування звати Алла. Вона – інвалід другої групи з дитинства. Їй 50 років. Усе життя нею опікується її мама.
Неповносправна жінка з Нововолинська не є соціально небезпечною, не виявляє агресії, дає собі раду у побуті. Підстав для примусового обстеження й лікування – жодних.
Через те, що вона іноді стукає у стінку, чіпляється з дурними запитаннями чи говорить сама до себе, сусіди вирішили, що вона потребує лікування.
Відтак, люди пішли у лікарню – й за порадою головного лікаря (так стверджують) написали колективну заяву. Отримали відповідь за підписом заступника головлікаря Нововолинської ЦМЛ Наталії Щерби.
Вона роз’яснювалала: при примусовій госпіталізації у психіатричний заклад має бути присутня поліція. (Принаймні так журналістці повідомили телефоном у Нововолинському відділенні поліції, де є фотокопія цього листа).
Неповносправна жінка вдень 8 лютого викликала поліцію щодо крадіжки грошей, у якій підозрює колишнього сусіда. Подія сталася кілька років тому, однак поліція прибула притьмом – нібито розслідувати крадіжку.
Одночасно чомусь прибула і “швидка”.
Сусіди потім зізналися журналістці: “швидку” викликали вони. Бо так їм порадили в лікарні: щоб були і медики, і поліція.
Жінку, яка явно не розуміла, що відбувається, повезли у психоневрологічне відділення Нововолинської ЦМЛ.
Її старенька мама, заледве вийшовши з палицею у двір, тільки й побачила, як “швидка” від’їздить.
Черговий у Нововолинському відділенні ГУ НП Олег Гурич так і не пояснив для чого приїжджала поліція – розбиратися з крадіжкою грошей чи допомагати у примусовій госпіталізації.
Оригіналу листа черговий теж не бачив. Сказав: ось фотокопія, дату розмито, але видно текст і підпис Щерби. І там ідеться про примусову госпіталізацію.
А вона може відбуватися лише за рішенням суду.
Рішення суду про примусову госпіталізацію у медиків не було.
"Наскільки я зрозуміла, підпис Алли під згодою на госпіталізацію є. Отже, її туди доправили нібито з її волі.
У такому разі закон гарантує їй: право в будь-який час покинути лікувальний заклад і забратись додому; відмову від лікування і лікарських засобів; одержання психіатричної допомоги в найменш обмежених умовах (якщо можливо, за місцем проживання – своїм чи родичів).
Вона має ще багато інших прав, гарантованих законом “Про психіатричну допомогу”. Зокрема, лікуватись амбулаторно, а не в закритому стаціонарі.
Тобто не сусіди з колективною заявою і навіть не медики диктують Аллі умови лікування – вона може визначати їх сама. Або відмовитись від лікування взагалі", – пише журналістка.
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