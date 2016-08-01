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Волинянин, який рятувався з палаючого будинку, помер у лікарні

Волинянин, який рятувався з палаючого будинку, помер у лікарні
Чоловік, який 7-го лютого зміг самотужки вибратися із палаючої кімнати в будинку на вулиці 8-го березня у Іваничах, помер в лікарні.

Нагадаємо, що пожежа сталася після 22-ої години, - пише БУГ.

Лікарі госпіталізували постраждалого каретою швидкої допомоги в Іваничівську ЦРЛ з діагнозом «гостре отруєння продуктами горіння».

Відомо, що чоловік 1937-го року народження перебував в реанімації у важкому стані. 8-го лютого близько 13-ої години він помер.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів.

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Теги: пожежа, будинок, Іваничі, лікарня, чоловік, смерть
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