Волинянин, який рятувався з палаючого будинку, помер у лікарні
Сьогодні, 02:19
Чоловік, який 7-го лютого зміг самотужки вибратися із палаючої кімнати в будинку на вулиці 8-го березня у Іваничах, помер в лікарні.
Нагадаємо, що пожежа сталася після 22-ої години, - пише БУГ.
Лікарі госпіталізували постраждалого каретою швидкої допомоги в Іваничівську ЦРЛ з діагнозом «гостре отруєння продуктами горіння».
Відомо, що чоловік 1937-го року народження перебував в реанімації у важкому стані. 8-го лютого близько 13-ої години він помер.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів.
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Нагадаємо, що пожежа сталася після 22-ої години, - пише БУГ.
Лікарі госпіталізували постраждалого каретою швидкої допомоги в Іваничівську ЦРЛ з діагнозом «гостре отруєння продуктами горіння».
Відомо, що чоловік 1937-го року народження перебував в реанімації у важкому стані. 8-го лютого близько 13-ої години він помер.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів.
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