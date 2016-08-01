Волинянин, який рятувався з палаючого будинку, помер у лікарні





Нагадаємо, що пожежа сталася після 22-ої години, - пише



Лікарі госпіталізували постраждалого каретою швидкої допомоги в Іваничівську ЦРЛ з діагнозом «гостре отруєння продуктами горіння».



Відомо, що чоловік 1937-го року народження перебував в реанімації у важкому стані. 8-го лютого близько 13-ої години він помер.



Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який 7-го лютого зміг самотужки вибратися із палаючої кімнати в будинку на вулиці 8-го березня у Іваничах, помер в лікарні.Нагадаємо, що пожежа сталася після 22-ої години, - пише БУГ Лікарі госпіталізували постраждалого каретою швидкої допомоги в Іваничівську ЦРЛ з діагнозом «гостре отруєння продуктами горіння».Відомо, що чоловік 1937-го року народження перебував в реанімації у важкому стані. 8-го лютого близько 13-ої години він помер.Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів.

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