У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
Сьогодні, 01:12
ДТП за участю трьох автомобілів трапилася вчора, 8 лютого, по проспекту Перемоги, на перехресті з вулицею Генерала Шухевича. Аварія сталась близько 21 години.
ДТП сталася за участі транспортних засобів марки Volkswagen Transporter, електрокару Nissan Leaf, та легковика Сhery Amulet, який зазнав найбільше механічних ушкоджень – у автомобіля вщент розбита передня частина, із неї витікає рідина, – пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, ймовірно водій Nissan Leaf, не дотримавшивсь безпечної швидкості, зіштовхнувся з Volkswagen Transporter. Своєю чергою Сhery «догнав» електрокар.
На щастя, серед пасажирів транспортних засобів постраждалих нема.
На місці працюють працівники патрульної поліції, утім коментувати ДТП вони відмовились – мовляв, інцидент прокоментують пізніше, у прес-службі поліції.
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ДТП сталася за участі транспортних засобів марки Volkswagen Transporter, електрокару Nissan Leaf, та легковика Сhery Amulet, який зазнав найбільше механічних ушкоджень – у автомобіля вщент розбита передня частина, із неї витікає рідина, – пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, ймовірно водій Nissan Leaf, не дотримавшивсь безпечної швидкості, зіштовхнувся з Volkswagen Transporter. Своєю чергою Сhery «догнав» електрокар.
На щастя, серед пасажирів транспортних засобів постраждалих нема.
На місці працюють працівники патрульної поліції, утім коментувати ДТП вони відмовились – мовляв, інцидент прокоментують пізніше, у прес-службі поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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