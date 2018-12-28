У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО





ДТП сталася за участі транспортних засобів марки Volkswagen Transporter, електрокару Nissan Leaf, та легковика Сhery Amulet, який зазнав найбільше механічних ушкоджень – у автомобіля вщент розбита передня частина, із неї витікає рідина, – пишуть



Зі слів очевидців, ймовірно водій Nissan Leaf, не дотримавшивсь безпечної швидкості, зіштовхнувся з Volkswagen Transporter. Своєю чергою Сhery «догнав» електрокар.



На щастя, серед пасажирів транспортних засобів постраждалих нема.



На місці працюють працівники патрульної поліції, утім коментувати ДТП вони відмовились – мовляв, інцидент прокоментують пізніше, у прес-службі поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю трьох автомобілів трапилася вчора, 8 лютого, по проспекту Перемоги, на перехресті з вулицею Генерала Шухевича. Аварія сталась близько 21 години.ДТП сталася за участі транспортних засобів марки Volkswagen Transporter, електрокару Nissan Leaf, та легковика Сhery Amulet, який зазнав найбільше механічних ушкоджень – у автомобіля вщент розбита передня частина, із неї витікає рідина, – пишуть Волинські новини Зі слів очевидців, ймовірно водій Nissan Leaf, не дотримавшивсь безпечної швидкості, зіштовхнувся з Volkswagen Transporter. Своєю чергою Сhery «догнав» електрокар.На щастя, серед пасажирів транспортних засобів постраждалих нема.На місці працюють працівники патрульної поліції, утім коментувати ДТП вони відмовились – мовляв, інцидент прокоментують пізніше, у прес-службі поліції.

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