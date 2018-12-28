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У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО

У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
ДТП за участю трьох автомобілів трапилася вчора, 8 лютого, по проспекту Перемоги, на перехресті з вулицею Генерала Шухевича. Аварія сталась близько 21 години.

ДТП сталася за участі транспортних засобів марки Volkswagen Transporter, електрокару Nissan Leaf, та легковика Сhery Amulet, який зазнав найбільше механічних ушкоджень – у автомобіля вщент розбита передня частина, із неї витікає рідина, – пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, ймовірно водій Nissan Leaf, не дотримавшивсь безпечної швидкості, зіштовхнувся з Volkswagen Transporter. Своєю чергою Сhery «догнав» електрокар.

На щастя, серед пасажирів транспортних засобів постраждалих нема.

На місці працюють працівники патрульної поліції, утім коментувати ДТП вони відмовились – мовляв, інцидент прокоментують пізніше, у прес-службі поліції.

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Теги: аварія, поліція, електрокар
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