Курс валют у Луцьку на 9 лютого
Сьогодні, 09:11
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.855, а продаж - 27.257.
Євро при купівлі становить - 30.355, при продажу - 30.971.
Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.293.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 30.355, при продажу - 30.971.
Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.293.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 9 лютого
Сьогодні, 09:11
На дорозі Володимир-Волинський-Павлівка водії тільки те і роблять, що ями об’їжджають. ФОТО
Сьогодні, 07:25