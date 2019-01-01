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Курс валют у Луцьку на 9 лютого

Курс валют у Луцьку на 9 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.855, а продаж - 27.257.

Євро при купівлі становить - 30.355, при продажу - 30.971.

Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.293.

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Теги: курс валют
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