Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони
Сьогодні, 09:30
9 лютого 2019 року вшановують пам'ять Іоанна Златоуста, відомого як архієпископа Константинопольського, який є одним з найбільш шанованих святих.
Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе та благополуччя в сімейних стосунках, - пише 24 канал.
Іоанн Златоуст – захищає людей, які перебувають у відчаї.
Народні прикмети на 9 лютого
– Низьке небо 9 лютого – настануть холоди.
– Хмари швидко йдуть за напрямком вітру – прикмета того, що снігу не буде. Якщо ж вони рухаються проти вітру – це призведе до снігопадів.
– Обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого – погана прикмета.
Що можна робити 9 лютого
1. Цього дня варто поминати близьких і готувати ритуальні страви.
2. Вважається, що Златоустів день чудово підходить для лікування зубного болю. Для цього треба вимовити такі слова: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".
3. Сьогодні саме час попросити розуму для навчання, робочи чи будь-яких інших важливих рішень.
Що не можна робити 9 лютого
1. Не можна цього дня отримувати і дарувати подарунки. Вважалося, що 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори.
2. На Златоуста не можна мити голову – погана прикмета.
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Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе та благополуччя в сімейних стосунках, - пише 24 канал.
Іоанн Златоуст – захищає людей, які перебувають у відчаї.
Народні прикмети на 9 лютого
– Низьке небо 9 лютого – настануть холоди.
– Хмари швидко йдуть за напрямком вітру – прикмета того, що снігу не буде. Якщо ж вони рухаються проти вітру – це призведе до снігопадів.
– Обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого – погана прикмета.
Що можна робити 9 лютого
1. Цього дня варто поминати близьких і готувати ритуальні страви.
2. Вважається, що Златоустів день чудово підходить для лікування зубного болю. Для цього треба вимовити такі слова: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".
3. Сьогодні саме час попросити розуму для навчання, робочи чи будь-яких інших важливих рішень.
Що не можна робити 9 лютого
1. Не можна цього дня отримувати і дарувати подарунки. Вважалося, що 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори.
2. На Златоуста не можна мити голову – погана прикмета.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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