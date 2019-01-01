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Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони
9 лютого 2019 року вшановують пам'ять Іоанна Златоуста, відомого як архієпископа Константинопольського, який є одним з найбільш шанованих святих.

Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе та благополуччя в сімейних стосунках, - пише 24 канал.

Іоанн Златоуст – захищає людей, які перебувають у відчаї.

Народні прикмети на 9 лютого

– Низьке небо 9 лютого – настануть холоди.

– Хмари швидко йдуть за напрямком вітру – прикмета того, що снігу не буде. Якщо ж вони рухаються проти вітру – це призведе до снігопадів.

– Обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого – погана прикмета.

Що можна робити 9 лютого

1. Цього дня варто поминати близьких і готувати ритуальні страви.

2. Вважається, що Златоустів день чудово підходить для лікування зубного болю. Для цього треба вимовити такі слова: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".

3. Сьогодні саме час попросити розуму для навчання, робочи чи будь-яких інших важливих рішень.

Що не можна робити 9 лютого

1. Не можна цього дня отримувати і дарувати подарунки. Вважалося, що 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори.

2. На Златоуста не можна мити голову – погана прикмета.

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Теги: прикмети, забобони, свято
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