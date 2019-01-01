Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони

Іоанна Златоуста, відомого як архієпископа Константинопольського, який є одним з найбільш шанованих святих.



Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе та благополуччя в сімейних стосунках, -



Іоанн Златоуст – захищає людей, які перебувають у відчаї.



Народні прикмети на 9 лютого



– Низьке небо 9 лютого – настануть холоди.



– Хмари швидко йдуть за напрямком вітру – прикмета того, що снігу не буде. Якщо ж вони рухаються проти вітру – це призведе до снігопадів.



– Обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого – погана прикмета.



Що можна робити 9 лютого



1. Цього дня варто поминати близьких і готувати ритуальні страви.



2. Вважається, що Златоустів день чудово підходить для лікування зубного болю. Для цього треба вимовити такі слова: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".



3. Сьогодні саме час попросити розуму для навчання, робочи чи будь-яких інших важливих рішень.



Що не можна робити 9 лютого



1. Не можна цього дня отримувати і дарувати подарунки. Вважалося, що 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори.



2. На Златоуста не можна мити голову – погана прикмета.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 лютого 2019 року вшановують пам'ять, відомого як архієпископа Константинопольського, який є одним з найбільш шанованих святих.Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе та благополуччя в сімейних стосунках, - пише 24 канал.Іоанн Златоуст – захищає людей, які перебувають у відчаї.– Низьке небо 9 лютого – настануть холоди.– Хмари швидко йдуть за напрямком вітру – прикмета того, що снігу не буде. Якщо ж вони рухаються проти вітру – це призведе до снігопадів.– Обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого – погана прикмета.1. Цього дня варто поминати близьких і готувати ритуальні страви.2. Вважається, що Златоустів день чудово підходить для лікування зубного болю. Для цього треба вимовити такі слова: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".3. Сьогодні саме час попросити розуму для навчання, робочи чи будь-яких інших важливих рішень.1. Не можна цього дня отримувати і дарувати подарунки. Вважалося, що 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори.2. На Златоуста не можна мити голову – погана прикмета.

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