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У Луцьку п'яний водій на великій швидкості врізався у стовп та травмував голову

У Луцьку п'яний водій на великій швидкості врізався у стовп та травмував голову
23-річний мешканець Луцька, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в'їхав у стовп, автівка зазнала сильних механічних пошкоджень.

Аварія сталася на проспекті Соборності близько 8:00 у суботу, 9 лютого, - повідомляє UA: Волинь.

Як розповів лейтенант патрульної поліції Сергій Макарчук під час удару спрацювала подушка безпеки, це врятувало життя водію.

Медики, які надавали допомогу водієві, повідомили, що у нього розсічення на голові. Машина зазнала значних механічних пошкоджень. Керував транспортом мешканець Луцька, 1996 року народження. Чоловік був у стані сп'яніння, каже патрульний.

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Теги: ДТП, аварія
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