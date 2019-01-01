У Луцьку п'яний водій на великій швидкості врізався у стовп та травмував голову
Сьогодні, 10:08
23-річний мешканець Луцька, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в'їхав у стовп, автівка зазнала сильних механічних пошкоджень.
Аварія сталася на проспекті Соборності близько 8:00 у суботу, 9 лютого, - повідомляє UA: Волинь.
Як розповів лейтенант патрульної поліції Сергій Макарчук під час удару спрацювала подушка безпеки, це врятувало життя водію.
Медики, які надавали допомогу водієві, повідомили, що у нього розсічення на голові. Машина зазнала значних механічних пошкоджень. Керував транспортом мешканець Луцька, 1996 року народження. Чоловік був у стані сп'яніння, каже патрульний.
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Аварія сталася на проспекті Соборності близько 8:00 у суботу, 9 лютого, - повідомляє UA: Волинь.
Як розповів лейтенант патрульної поліції Сергій Макарчук під час удару спрацювала подушка безпеки, це врятувало життя водію.
Медики, які надавали допомогу водієві, повідомили, що у нього розсічення на голові. Машина зазнала значних механічних пошкоджень. Керував транспортом мешканець Луцька, 1996 року народження. Чоловік був у стані сп'яніння, каже патрульний.
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