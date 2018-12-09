Серед безробітних Ковельщини переважає жіноче населеня
Сьогодні, 10:57
На кінець грудня 2018 року в Ковельському міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 1044 безробітних, що на 3,8% менше, ніж на початок року.
Із загальної кількості безробітних: 67,6% – жінки, 36,4% – молодь у віці до 35 років, - пише Про Ковель з посиланням на Головне управління статистики у Волинській області.
На одну вакансію на кінець року претендувало 4 особи (в області – 3 особи).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у грудні склала 939 осіб. Середній розмір допомоги становив 2118 грн, що дорівнює 56,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн), в області – відповідно 2577 грн і 69,2%.
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Із загальної кількості безробітних: 67,6% – жінки, 36,4% – молодь у віці до 35 років, - пише Про Ковель з посиланням на Головне управління статистики у Волинській області.
На одну вакансію на кінець року претендувало 4 особи (в області – 3 особи).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у грудні склала 939 осіб. Середній розмір допомоги становив 2118 грн, що дорівнює 56,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн), в області – відповідно 2577 грн і 69,2%.
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