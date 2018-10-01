На волинському кордоні затримали авто, яке розшукував Інтерпол
Сьогодні, 11:30
У п'ятницю, 8 лютого, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили викрадений автомобіль.
Під час проходження паспортного контролю відносно автомобіля «Фіат» 2014 року випуску бельгійської реєстрації, який слідував на в’їзд в Україну під керуванням нашого співвітчизника, спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», - повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.
За даним фактом проінформовано Любомльський ВП ГУ НП у
Волинській обл., чергового «Укрбюро» Інтерполу.
Транспортний засіб встановленим порядком передали співробітникам
поліції.
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Під час проходження паспортного контролю відносно автомобіля «Фіат» 2014 року випуску бельгійської реєстрації, який слідував на в’їзд в Україну під керуванням нашого співвітчизника, спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», - повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону.
За даним фактом проінформовано Любомльський ВП ГУ НП у
Волинській обл., чергового «Укрбюро» Інтерполу.
Транспортний засіб встановленим порядком передали співробітникам
поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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