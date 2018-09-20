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Шукають підрядника, який за 10 мільйонів рік стригтиме луцькі кущі

Шукають підрядника, який за 10 мільйонів рік стригтиме луцькі кущі
Департамент ЖКГ Луцькради шукає підрядників, які коситимуть газони та стригтимуть кущі протягом 2019 року.

На ці роботи передбачають витратити 9,413 мільйона гривень, - пише Волинь Online.

Про це стало відомо із оголошення про відкриті торги у публічній системі «Prozorro».

Всього у тендері є 7 лотів:

Лот 1. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів площею: газони – 867340м2, кущі – 10250м2. Очікувана вартість – 1, 738 мільйона гривень.

Лот 2. Послуги з косіння газонів площею 329312м2. Очікувана вартість – 644 тисячі гривень.

Лот 3. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів площею: газони – 821114м2, кущі – 43190м2. Очікувана вартість – 1, 7796 мільйона гривень.

Лот 4. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів площею: газони – 298100м2, кущі – 10825м2. Очікувана вартість – 626,6 мільйона гривень.

Лот 5. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів площею: газони – 830418м2, кущі – 35695м2. Очікувана вартість – 1,7678 мільйона гривень.

Лот 6. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів, вирізування самонасіву площею: газони – 1060028м2, кущі – 35385м2, самонасів – 2000м2. Очікувана вартість – 2,221 мільйона гривень.

Лот 7. Послуги з косіння газонів площею 325200м. Очікувана вартість – 636 тисячі гривень.

Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.

Тендерні пропозиції можна подавати до 10:00 11 березня 2019 року.

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Теги: тендер, прозорро, ЖКГ
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