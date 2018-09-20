Шукають підрядника, який за 10 мільйонів рік стригтиме луцькі кущі





На ці роботи передбачають витратити 9,413 мільйона гривень, -



Про це стало відомо із оголошення про відкриті торги у публічній системі «Prozorro».



Всього у тендері є 7 лотів:



Лот 1. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів площею: газони – 867340м2, кущі – 10250м2. Очікувана вартість – 1, 738 мільйона гривень.



Лот 2. Послуги з косіння газонів площею 329312м2. Очікувана вартість – 644 тисячі гривень.



Лот 3. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів площею: газони – 821114м2, кущі – 43190м2. Очікувана вартість – 1, 7796 мільйона гривень.



Лот 4. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів площею: газони – 298100м2, кущі – 10825м2. Очікувана вартість – 626,6 мільйона гривень.



Лот 5. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів площею: газони – 830418м2, кущі – 35695м2. Очікувана вартість – 1,7678 мільйона гривень.



Лот 6. Послуги з косіння газонів, стрижки кущів, вирізування самонасіву площею: газони – 1060028м2, кущі – 35385м2, самонасів – 2000м2. Очікувана вартість – 2,221 мільйона гривень.



Лот 7. Послуги з косіння газонів площею 325200м. Очікувана вартість – 636 тисячі гривень.



Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.



Тендерні пропозиції можна подавати до 10:00 11 березня 2019 року.

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