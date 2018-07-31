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У Луцьку – хресна хода монахів УГКЦ

У Луцьку – хресна хода монахів УГКЦ
У Луцьку після архієрейської літургії у монастирі святого Василія Великого учасники прощі Української греко-католицької церкви вирушили хресною ходою до Музею Волинської ікони.

Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".

Нагадаємо, у суботу, 9 лютого, до Луцька на прощу приїхали 300 монахів Української греко-католицької церкви.

О 10:30 у монастирі святого Василія Великого, що на вулиці Карпенка-Карого, 5, відбулася архієрейська літургія, о 13:15 учасники вирушили ходою до Музею Волинської ікони, аби помолитися біля пам'ятного знака Борцям за волю і незалежність України на Київському майдані.

В такий спосіб на Волині вперше відзначають День богопосвячених осіб.

Далі їхній шлях проляже проспектом Волі до Музею Волинської ікони.
Також монахи і миряни відвідають Луцький замок та залишки церкви Іоана Богослова.

У прощі, крім монахів, священиків, мирян і Української греко-католицької церкви, беруть участь духівники та миряни Луцького екзархату і Луцької дієцезії Римо-католицької церкви.

У Луцьку – хресна хода монахів УГКЦ
У Луцьку – хресна хода монахів УГКЦ
У Луцьку – хресна хода монахів УГКЦ
У Луцьку – хресна хода монахів УГКЦ

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Теги: хресна хода, УГКЦ
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