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Стало відомо, на яких луцьких вулицях трапляється найбільше ДТП. ВІДЕО

Стало відомо, на яких луцьких вулицях трапляється найбільше ДТП. ВІДЕО
Найбільше ДТП на Волині трапляється на автошляхах "Київ-Ковель-Ягодин" та "Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква".

Про це йдеться в сюжеті "12 каналу", - пише Конкурент.

У Луцьку теж є місця, де водії мають бути особливо уважними.

"Проспект Соборності – від перехрестя вулиця Кравчука до будинку номер 42. Потім вулиця Ковельська – перехрестя з вулицею Червоного Хреста. І третє – вулиця Ковельська – перехрестя з вулицею Глінки і перехрестя вулиць Ковельської і Чернишевського", – розповів начальник управління патрульної поліції у Волинській області Олександр Вовченко.

Патрульні кажуть, що на перехресті вулиць Ковельської та Червоного Хреста встановлять світлофор. Роботи вже почали, однак коли їх завершать, не відомо. Раніше у департаменті ЖКГ повідомляли, що в місті відремонтують усі світлофори, однак їх капітальний ремонт обійдеться у 13 із половиною мільйонів гривень.

Як розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась, ремонтні роботи виконуватимуться за кошти проекту "Польща-Білорусь-Україна", який виграла Луцька міська рада.

"Відповідно до нього розроблена проектно-кошторисна документація. І якраз 4 січня відбулося підписання грантової угоди в місті Холм", – зазначив посадовець.

Також за ці гроші встановлять три світлодіодні дорожні табло змінної інформації і придбають програмне забезпечення для світлофорів.


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Теги: ДТП, аварія, дороги
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