Стало відомо, на яких луцьких вулицях трапляється найбільше ДТП. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті "12 каналу", -



У Луцьку теж є місця, де водії мають бути особливо уважними.



"Проспект Соборності – від перехрестя вулиця Кравчука до будинку номер 42. Потім вулиця Ковельська – перехрестя з вулицею Червоного Хреста. І третє – вулиця Ковельська – перехрестя з вулицею Глінки і перехрестя вулиць Ковельської і Чернишевського", – розповів начальник управління патрульної поліції у Волинській області Олександр Вовченко.



Патрульні кажуть, що на перехресті вулиць Ковельської та Червоного Хреста встановлять світлофор. Роботи вже почали, однак коли їх завершать, не відомо. Раніше у департаменті ЖКГ повідомляли, що в місті відремонтують усі світлофори, однак їх капітальний ремонт обійдеться у 13 із половиною мільйонів гривень.



Як розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась, ремонтні роботи виконуватимуться за кошти проекту "Польща-Білорусь-Україна", який виграла Луцька міська рада.



"Відповідно до нього розроблена проектно-кошторисна документація. І якраз 4 січня відбулося підписання грантової угоди в місті Холм", – зазначив посадовець.



Також за ці гроші встановлять три світлодіодні дорожні табло змінної інформації і придбають програмне забезпечення для світлофорів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільше ДТП на Волині трапляється на автошляхах "Київ-Ковель-Ягодин" та "Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква".Про це йдеться в сюжеті "12 каналу", - пише Конкурент.У Луцьку теж є місця, де водії мають бути особливо уважними."Проспект Соборності – від перехрестя вулиця Кравчука до будинку номер 42. Потім вулиця Ковельська – перехрестя з вулицею Червоного Хреста. І третє – вулиця Ковельська – перехрестя з вулицею Глінки і перехрестя вулиць Ковельської і Чернишевського", – розповів начальник управління патрульної поліції у Волинській областіПатрульні кажуть, що на перехресті вулиць Ковельської та Червоного Хреста встановлять світлофор. Роботи вже почали, однак коли їх завершать, не відомо. Раніше у департаменті ЖКГ повідомляли, що в місті відремонтують усі світлофори, однак їх капітальний ремонт обійдеться у 13 із половиною мільйонів гривень.Як розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради, ремонтні роботи виконуватимуться за кошти проекту "Польща-Білорусь-Україна", який виграла Луцька міська рада."Відповідно до нього розроблена проектно-кошторисна документація. І якраз 4 січня відбулося підписання грантової угоди в місті Холм", – зазначив посадовець.Також за ці гроші встановлять три світлодіодні дорожні табло змінної інформації і придбають програмне забезпечення для світлофорів.

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