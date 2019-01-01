Іларія, Даніела, Ніколь: у районі на Волині батьки креативно називали малюків
Сьогодні, 18:35
Повідомили, які імена обирали для своїх малюків батьки у Шацькому районі.
Про це розповіла начальниця Шацького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області Орислава Дужа, - пише Район.Шацьк.
Всього у 2018 році в Шацькому районі зареєстровано 149 народжень дітей. Найбільш поширеними іменами стали: Тимофій, Макар, Максим, Матвій, Анна, Ангеліна, Варвара, Вероніка, Вікторія, Владислава, Дарина, Єва, Марта, Мілана, Соломія, Тетяна, Христина.
Присвоювали дітям і рідковживані імена: Емір, Марк, Петро, Нікіта, Ніколь, Орест-Оскар, Аріна, Даніела, Домініка, Євдокія, Іларія, Ілона, Кароліна, Ксенія, Ніка.
Частина ж батьків дотримується традицій і дає наймення святців, яких пошановують у цей чи найближчий день.
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Про це розповіла начальниця Шацького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області Орислава Дужа, - пише Район.Шацьк.
Всього у 2018 році в Шацькому районі зареєстровано 149 народжень дітей. Найбільш поширеними іменами стали: Тимофій, Макар, Максим, Матвій, Анна, Ангеліна, Варвара, Вероніка, Вікторія, Владислава, Дарина, Єва, Марта, Мілана, Соломія, Тетяна, Христина.
Присвоювали дітям і рідковживані імена: Емір, Марк, Петро, Нікіта, Ніколь, Орест-Оскар, Аріна, Даніела, Домініка, Євдокія, Іларія, Ілона, Кароліна, Ксенія, Ніка.
Частина ж батьків дотримується традицій і дає наймення святців, яких пошановують у цей чи найближчий день.
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Іларія, Даніела, Ніколь: у районі на Волині батьки креативно називали малюків
Сьогодні, 18:35