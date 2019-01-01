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Іларія, Даніела, Ніколь: у районі на Волині батьки креативно називали малюків

Іларія, Даніела, Ніколь: у районі на Волині батьки креативно називали малюків
Повідомили, які імена обирали для своїх малюків батьки у Шацькому районі.

Про це розповіла начальниця Шацького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області Орислава Дужа, - пише Район.Шацьк.

Всього у 2018 році в Шацькому районі зареєстровано 149 народжень дітей. Найбільш поширеними іменами стали: Тимофій, Макар, Максим, Матвій, Анна, Ангеліна, Варвара, Вероніка, Вікторія, Владислава, Дарина, Єва, Марта, Мілана, Соломія, Тетяна, Христина.

Присвоювали дітям і рідковживані імена: Емір, Марк, Петро, Нікіта, Ніколь, Орест-Оскар, Аріна, Даніела, Домініка, Євдокія, Іларія, Ілона, Кароліна, Ксенія, Ніка.

Частина ж батьків дотримується традицій і дає наймення святців, яких пошановують у цей чи найближчий день.

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Теги: імена, діти
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