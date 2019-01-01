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Лучани скаржаться на стихійне сміттєзвалище у новому мікрорайоні міста

Лучани скаржаться на стихійне сміттєзвалище у новому мікрорайоні міста
Лучанин стверджує, що комунальники не прибирають стихійного сміттєзвалища, яке виникло на 55-му мікрорайоні.

Про це Артур Василевський повідомив у соціальній мережі Facebook.

За словами чоловіка, купи сміття лежать на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Кримського, а жодні звернення до відповідних комунальних структу результату не дали.

"Европейске місто. Перехрестя вулиць В. Чорновола та Кримського. Неодноразові звернення до диспетчера Спецкомунтрансу та на Гарячу лінію Луцької міської ради результатів не дали. Залишаетсья сподівання, що чиновники побачать ці фото та нарешті прибируть це стихійне звалище", - пише користувач.


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Теги: сміття, скарги
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