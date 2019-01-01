Лучани скаржаться на стихійне сміттєзвалище у новому мікрорайоні міста





Про це Артур Василевський



За словами чоловіка, купи сміття лежать на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Кримського, а жодні звернення до відповідних комунальних структу результату не дали.



"Европейске місто. Перехрестя вулиць В. Чорновола та Кримського. Неодноразові звернення до диспетчера Спецкомунтрансу та на Гарячу лінію Луцької міської ради результатів не дали. Залишаетсья сподівання, що чиновники побачать ці фото та нарешті прибируть це стихійне звалище", - пише користувач.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин стверджує, що комунальники не прибирають стихійного сміттєзвалища, яке виникло на 55-му мікрорайоні.Про це Артур Василевський повідомив у соціальній мережі Facebook.За словами чоловіка, купи сміття лежать на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Кримського, а жодні звернення до відповідних комунальних структу результату не дали."Европейске місто. Перехрестя вулиць В. Чорновола та Кримського. Неодноразові звернення до диспетчера Спецкомунтрансу та на Гарячу лінію Луцької міської ради результатів не дали. Залишаетсья сподівання, що чиновники побачать ці фото та нарешті прибируть це стихійне звалище", - пише користувач.

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