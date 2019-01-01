Мешканку Нововолинська, яку сусіди запроторили до психлікарні, відпустили додому





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Нагадаємо, що 50-ти річну мешканку Нововолинська



Зазначалося також, що жінка проживає з мамою, не є соціально небезпечною, не виявляє агресії, дає собі раду у побуті, тобто підстав для примусового обстеження й лікування – жодних.



За словами журналістки, у суботу 9 лютого, лікарі заявляли про "гострий стан" пацієнтки й мали намір тримати її в закритому відділенні щонайменше 2 тижні – "для обстеження без лікування".



Проте, через деякий час медики передумали та відпустили жінку з родичами.



"Між заявами завідувача відділення Малиновського та головлікаря Мороза про “гострий стан” і виходом Алли з відділення на волю минуло якихось 10-15 хвилин", - пише Наталя Камишникова.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ЗМІ з'явилася інформація про подальшу долю жінки, яку сусіди відправили до психіатричної лікарні.Про це пише журналістка Наталя Камишникова на "Радарі".Нагадаємо, що 50-ти річну мешканку Нововолинська примусово госпіталізували до психіатричної лікарні, через те, що нібито вона заважала сусідам своїми запитаннями та бурмотінням.Зазначалося також, що жінка проживає з мамою, не є соціально небезпечною, не виявляє агресії, дає собі раду у побуті, тобто підстав для примусового обстеження й лікування – жодних.За словами журналістки, у суботу 9 лютого, лікарі заявляли про "гострий стан" пацієнтки й мали намір тримати її в закритому відділенні щонайменше 2 тижні – "для обстеження без лікування".Проте, через деякий час медики передумали та відпустили жінку з родичами."Між заявами завідувача відділення Малиновського та головлікаря Мороза про “гострий стан” і виходом Алли з відділення на волю минуло якихось 10-15 хвилин", - пише Наталя Камишникова.

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