вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканку Нововолинська, яку сусіди запроторили до психлікарні, відпустили додому

Мешканку Нововолинська, яку сусіди запроторили до психлікарні, відпустили додому
У ЗМІ з'явилася інформація про подальшу долю жінки, яку сусіди відправили до психіатричної лікарні.

Про це пише журналістка Наталя Камишникова на "Радарі".

Нагадаємо, що 50-ти річну мешканку Нововолинська примусово госпіталізували до психіатричної лікарні, через те, що нібито вона заважала сусідам своїми запитаннями та бурмотінням.

Зазначалося також, що жінка проживає з мамою, не є соціально небезпечною, не виявляє агресії, дає собі раду у побуті, тобто підстав для примусового обстеження й лікування – жодних.

За словами журналістки, у суботу 9 лютого, лікарі заявляли про "гострий стан" пацієнтки й мали намір тримати її в закритому відділенні щонайменше 2 тижні – "для обстеження без лікування".

Проте, через деякий час медики передумали та відпустили жінку з родичами.

"Між заявами завідувача відділення Малиновського та головлікаря Мороза про “гострий стан” і виходом Алли з відділення на волю минуло якихось 10-15 хвилин", - пише Наталя Камишникова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: психіатрична лікарня, лікування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський університет випустив рекордну кількість магістрів-філологів. ФОТО
Сьогодні, 18:03
Мешканку Нововолинська, яку сусіди запроторили до психлікарні, відпустили додому
Сьогодні, 17:20
Лучани скаржаться на стихійне сміттєзвалище у новому мікрорайоні міста
Сьогодні, 17:01
У мережі з'явилися неймовірні світлини одного з найдревніших луцьких храмів
Сьогодні, 16:34
Стало відомо, на яких луцьких вулицях трапляється найбільше ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
Мешканку Нововолинська сусіди запроторили до психлікарні, – ЗМІ Мешканку Нововолинська сусіди запроторили до психлікарні, – ЗМІ
Сьогодні, 04:34
У молодого волинянина виявили рак крові: збирають гроші на лікування У молодого волинянина виявили рак крові: збирають гроші на лікування
04 лютий, 15:53
Талановитий перукар з Луцька терміново потребує дороговартісного лікування. ФОТО Талановитий перукар з Луцька терміново потребує дороговартісного лікування. ФОТО
02 лютий, 21:16
У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока
29 січень, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський університет випустив рекордну кількість магістрів-філологів. ФОТО
Сьогодні, 18:03
 0
Мешканку Нововолинська, яку сусіди запроторили до психлікарні, відпустили додому
Сьогодні, 17:20
 0
Лучани скаржаться на стихійне сміттєзвалище у новому мікрорайоні міста
Сьогодні, 17:01
 0
У мережі з'явилися неймовірні світлини одного з найдревніших луцьких храмів
Сьогодні, 16:34
 0
Стало відомо, на яких луцьких вулицях трапляється найбільше ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8