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Волинський університет випустив рекордну кількість магістрів-філологів. ФОТО

Волинський університет випустив рекордну кількість магістрів-філологів. ФОТО
Студенти факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки отримали дипломи магістрів.

Вручення відбулося у п'ятницю, 8 лютого, у бібліотеці вишу, - повідомляє відділ зв'язків з громадскістю СНУ.

Під час урочистості в залі лунало чимало теплих і щирих слів від завідувачів кафедр, викладачів та випускників факультету. В них були і сум, і надія, і радість, і гордість, і навіть сльози. Адже за словами однієї з випускниць, факультет став для студентів рідною домівкою.

У завершальному вітальному слові декан Юрій Громик зазначив:

«Це унікальний випуск не лише за кількістю дипломів, а їх понад 113, із яких 33 – з відзнакою. На посаді декана факультету це мій 14-й випуск. Сьогодні ми розлучаємося з дуже талановитими та здібними студентами, які особливі не лише за кількістю. Ми завжди згадуватимемо вас за тими справами та проектами, які вам вдалося реалізували для факультету. Пишаємося вашими доробками та здобутками у науковій і громадських сферах. Бажаю, аби ви реалізували себе не лише професійно, а й в особистому плані: знайшли своє місце під сонцем!»




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Теги: випускний, дипломи, магістри, СНУ
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Коментарі 1
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До нашої тих філологів стільки? Тракторист Ів готуйте. Хоть роботу найдуть
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