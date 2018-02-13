Волинський університет випустив рекордну кількість магістрів-філологів. ФОТО





Вручення відбулося у п'ятницю, 8 лютого, у бібліотеці вишу, -



Під час урочистості в залі лунало чимало теплих і щирих слів від завідувачів кафедр, викладачів та випускників факультету. В них були і сум, і надія, і радість, і гордість, і навіть сльози. Адже за словами однієї з випускниць, факультет став для студентів рідною домівкою.



У завершальному вітальному слові декан Юрій Громик зазначив:



«Це унікальний випуск не лише за кількістю дипломів, а їх понад 113, із яких 33 – з відзнакою. На посаді декана факультету це мій 14-й випуск. Сьогодні ми розлучаємося з дуже талановитими та здібними студентами, які особливі не лише за кількістю. Ми завжди згадуватимемо вас за тими справами та проектами, які вам вдалося реалізували для факультету. Пишаємося вашими доробками та здобутками у науковій і громадських сферах. Бажаю, аби ви реалізували себе не лише професійно, а й в особистому плані: знайшли своє місце під сонцем!»









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