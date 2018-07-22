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Волинянка удванадцяте стала чемпіонкою України з боксу

Волинянка удванадцяте стала чемпіонкою України з боксу
Ковельчанка, Заслужений майстер спорту України Тетяна Коб продовжує утримувати лідерство в боксі серед представниць прекрасної статі України: на її рахунку уже дванадцята перемога на чемпіонаті України з боксу.

У Харкові завершився Чемпіонат України з боксу серед жінок у вікових групах: жінки, молодь, юніорки та дівчата, - повідомляє КовельPost.

За результатами цих змагань буде сформовано склад збірної України, який представлятиме нашу країну на цьогорічних Чемпіонатах Європи, світу та братиме участь у ліцензійних стартах на Олімпійські ігри 2020 року. Буде серед них і ковельчанка - Тетяна Коб. Адже здобула чергову - дванадцяту золоту медаль.

Волинянка удванадцяте стала чемпіонкою України з боксу


На своїй сторінці в Інстаграм Тетяна подякувала усім за підтримку: «12-ти кратна чемпіонка України! Дякую усім, хто був поруч і вболівав за мене. Їду додому, на рідну Волинь в м. Ковель, везу золоту медаль».

Волинянка удванадцяте стала чемпіонкою України з боксу


Крім того, бронзову нагороду за третє місце у чемпіонаті здобула ще одна ковельчанка - Олександра Федіс.

Волинянка удванадцяте стала чемпіонкою України з боксу


Третя представниця ковельської школи боксу, яка також брала участь у змаганнях, молода та перспективна Анна Жуковська посіла п'яте місце.

Усі троє є вихованками Заслуженого тренера України Віктора Рогатіна.

Волинянка удванадцяте стала чемпіонкою України з боксу

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Теги: перемога, бокс, золото
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