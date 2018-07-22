Волинянка удванадцяте стала чемпіонкою України з боксу
Сьогодні, 20:21
Ковельчанка, Заслужений майстер спорту України Тетяна Коб продовжує утримувати лідерство в боксі серед представниць прекрасної статі України: на її рахунку уже дванадцята перемога на чемпіонаті України з боксу.
У Харкові завершився Чемпіонат України з боксу серед жінок у вікових групах: жінки, молодь, юніорки та дівчата, - повідомляє КовельPost.
За результатами цих змагань буде сформовано склад збірної України, який представлятиме нашу країну на цьогорічних Чемпіонатах Європи, світу та братиме участь у ліцензійних стартах на Олімпійські ігри 2020 року. Буде серед них і ковельчанка - Тетяна Коб. Адже здобула чергову - дванадцяту золоту медаль.
На своїй сторінці в Інстаграм Тетяна подякувала усім за підтримку: «12-ти кратна чемпіонка України! Дякую усім, хто був поруч і вболівав за мене. Їду додому, на рідну Волинь в м. Ковель, везу золоту медаль».
Крім того, бронзову нагороду за третє місце у чемпіонаті здобула ще одна ковельчанка - Олександра Федіс.
Третя представниця ковельської школи боксу, яка також брала участь у змаганнях, молода та перспективна Анна Жуковська посіла п'яте місце.
Усі троє є вихованками Заслуженого тренера України Віктора Рогатіна.
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У Харкові завершився Чемпіонат України з боксу серед жінок у вікових групах: жінки, молодь, юніорки та дівчата, - повідомляє КовельPost.
За результатами цих змагань буде сформовано склад збірної України, який представлятиме нашу країну на цьогорічних Чемпіонатах Європи, світу та братиме участь у ліцензійних стартах на Олімпійські ігри 2020 року. Буде серед них і ковельчанка - Тетяна Коб. Адже здобула чергову - дванадцяту золоту медаль.
На своїй сторінці в Інстаграм Тетяна подякувала усім за підтримку: «12-ти кратна чемпіонка України! Дякую усім, хто був поруч і вболівав за мене. Їду додому, на рідну Волинь в м. Ковель, везу золоту медаль».
Крім того, бронзову нагороду за третє місце у чемпіонаті здобула ще одна ковельчанка - Олександра Федіс.
Третя представниця ковельської школи боксу, яка також брала участь у змаганнях, молода та перспективна Анна Жуковська посіла п'яте місце.
Усі троє є вихованками Заслуженого тренера України Віктора Рогатіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Волинянка удванадцяте стала чемпіонкою України з боксу
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