Волинянка удванадцяте стала чемпіонкою України з боксу

Тетяна Коб продовжує утримувати лідерство в боксі серед представниць прекрасної статі України: на її рахунку уже дванадцята перемога на чемпіонаті України з боксу.



У Харкові завершився Чемпіонат України з боксу серед жінок у вікових групах: жінки, молодь, юніорки та дівчата, -



За результатами цих змагань буде сформовано склад збірної України, який представлятиме нашу країну на цьогорічних Чемпіонатах Європи, світу та братиме участь у ліцензійних стартах на Олімпійські ігри 2020 року. Буде серед них і ковельчанка - Тетяна Коб. Адже здобула чергову - дванадцяту золоту медаль.







На своїй сторінці в Інстаграм Тетяна подякувала усім за підтримку: «12-ти кратна чемпіонка України! Дякую усім, хто був поруч і вболівав за мене. Їду додому, на рідну Волинь в м. Ковель, везу золоту медаль».







Крім того, бронзову нагороду за третє місце у чемпіонаті здобула ще одна ковельчанка - Олександра Федіс.







Третя представниця ковельської школи боксу, яка також брала участь у змаганнях, молода та перспективна Анна Жуковська посіла п'яте місце.



Усі троє є вихованками Заслуженого тренера України Віктора Рогатіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанка, Заслужений майстер спорту Українипродовжує утримувати лідерство в боксі серед представниць прекрасної статі України: на її рахунку уже дванадцята перемога на чемпіонаті України з боксу.У Харкові завершився Чемпіонат України з боксу серед жінок у вікових групах: жінки, молодь, юніорки та дівчата, - повідомляє КовельPost.За результатами цих змагань буде сформовано склад збірної України, який представлятиме нашу країну на цьогорічних Чемпіонатах Європи, світу та братиме участь у ліцензійних стартах на Олімпійські ігри 2020 року. Буде серед них і ковельчанка - Тетяна Коб. Адже здобула чергову - дванадцяту золоту медаль.На своїй сторінці в Інстаграм Тетяна подякувала усім за підтримку: «12-ти кратна чемпіонка України! Дякую усім, хто був поруч і вболівав за мене. Їду додому, на рідну Волинь в м. Ковель, везу золоту медаль».Крім того, бронзову нагороду за третє місце у чемпіонаті здобула ще одна ковельчанка - Олександра Федіс.Третя представниця ковельської школи боксу, яка також брала участь у змаганнях, молода та перспективна Анна Жуковська посіла п'яте місце.Усі троє є вихованками Заслуженого тренера України Віктора Рогатіна.

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