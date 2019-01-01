У селі на Волині священик віддав громаді ключі від храму





Збори з цього приводу відбулися 9 лютого, про їх хід розповів місцевий активіст Олександр Захарчук, -



Нагадаємо, громада села Диковини 8 лютого отримала розпорядження від митрополита Луцького і Волинського Михаїла про прийняття релігійної громади у клір Волинської єпархії Православної Церкви України.



Попередні збори парафіян відбувалися три тижні тому. Тоді отцю Юрію вдалося переконати людей що треба чекати визнання інших церков.



«Попередні збори відбувалися без мене і він їх переконав, що треба чекати визнання інших церков, бо тоді ще не була юридично зареєстрована церква, не було інтронізації Єпіфанія. Там була типу домовленість, що після інтронізації він каже чітко, чи переходить з громадою, чи ні», – розповів активіст Олександр Захарчук.



Сьогодні Юрію Шишку дали можливість висловитись і він добровільно віддав ключі від храму парафіянам.



«Я думаю, що все вдалося – він добровільно віддав ключі. Йому дали право виступити, він розказував свою думку. Потім я виступав, виступала родина Михайла Петрика з Диковин. Він просто віддав ключі і поїхав собі.



Так званих «за» і «проти» на голосуванні не було, скажемо так. Близько 90 чоловік підписалось за перехід. Прислухалися до московського священика десь чоловік 20. Ми взяли собі другого священика – отця Романа з села Буркачі. Це священик, який давно служить в Київському патріархаті, був священиком при Філаретові», – каже Олександр.



Отець Роман проведе перше богослужіння у Свято-Покровському храмі вже завтра, 10 лютого.



За словами активіста, голоси за перехід парафії у ПЦУ зібрали ще кілька тижнів тому. Робили це п’ять ініціативних людей, серед яких Михайло Петрик, Віра Гесь, Василь Олексюк, Оксана Киселюк.



«Це ті активісти, які дійсно за Україну. Молодь у нас така ж. А зі старшими трудно. Хоча серед них є полковник у відставці. Людина дуже розумна. Чоловіку за 80 років, але він сам ходив переконував людей. Дуже сподобалось, що людина в такому поважному віці так мислить», – зазначив Олександр Захарчук.



До слова, колишній настоятель церкви у селі Диковини Юрій Шишко також править у Волиці Лобачівській. Станом на сьогодні про настрої у цій громаді інформації нема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юрій Шишко, вже колишній настоятель Свято-Покровського храму у селі Диковини на Горохівщині, не погодився переходити в ПЦУ разом з парафією і віддав громаді ключі від храму.Збори з цього приводу відбулися 9 лютого, про їх хід розповів місцевий активіст, - пише Район.ГорохівНагадаємо, громада села Диковини 8 лютого отримала розпорядження від митрополита Луцького і Волинського Михаїла про прийняття релігійної громади у клір Волинської єпархії Православної Церкви України.Попередні збори парафіян відбувалися три тижні тому. Тоді отцю Юрію вдалося переконати людей що треба чекати визнання інших церков.«Попередні збори відбувалися без мене і він їх переконав, що треба чекати визнання інших церков, бо тоді ще не була юридично зареєстрована церква, не було інтронізації. Там була типу домовленість, що після інтронізації він каже чітко, чи переходить з громадою, чи ні», – розповів активіст Олександр Захарчук.Сьогоднідали можливість висловитись і він добровільно віддав ключі від храму парафіянам.«Я думаю, що все вдалося – він добровільно віддав ключі. Йому дали право виступити, він розказував свою думку. Потім я виступав, виступала родина Михайла Петрика з Диковин. Він просто віддав ключі і поїхав собі.Так званих «за» і «проти» на голосуванні не було, скажемо так. Близько 90 чоловік підписалось за перехід. Прислухалися до московського священика десь чоловік 20. Ми взяли собі другого священика – отця Романа з села Буркачі. Це священик, який давно служить в Київському патріархаті, був священиком при Філаретові», – каже Олександр.Отець Роман проведе перше богослужіння у Свято-Покровському храмі вже завтра, 10 лютого.За словами активіста, голоси за перехід парафії у ПЦУ зібрали ще кілька тижнів тому. Робили це п’ять ініціативних людей, серед яких Михайло Петрик, Віра Гесь, Василь Олексюк, Оксана Киселюк.«Це ті активісти, які дійсно за Україну. Молодь у нас така ж. А зі старшими трудно. Хоча серед них є полковник у відставці. Людина дуже розумна. Чоловіку за 80 років, але він сам ходив переконував людей. Дуже сподобалось, що людина в такому поважному віці так мислить», – зазначив Олександр Захарчук.До слова, колишній настоятель церкви у селі Диковини Юрій Шишко також править у Волиці Лобачівській. Станом на сьогодні про настрої у цій громаді інформації нема.

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